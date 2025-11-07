Repasses de ICMS para São Carlos saltam 921% em três décadas

Crédito: Divulgação

Os repasses de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cresceram 921% em trinta anos, entre 1995 e 2024. Os dados são oficiais da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo). Em valores, o município recebeu em 2024, em transferências constitucionais do imposto, R$ 192.888.894,88 a mais do que em 1995, quando a Fazenda Estadual destinou aos cofres públicos são-carlenses o valor de 20.942.058,66.

Os valores de repasses oscilaram ano a ano desde 1995, geralmente para cima. Em 2003, as transferência saltaram 100%, chegando a R$ 43.948.090,16. Apenas quatro anos depois, em 2007, o montante avançou 200% em comparação com o valor recebido pelo município da Sefaz-SP em 1995, chegando a R$ 61.092.342,58. Três anos depois, o salto em relação aos valores repassados em 1995 chegou a 300%. A Sefaz-SP transferiu naquele ano, um valor de R$ 82.193.258.36.

São Carlos foi ultrapassar R$ 100 milhões em ICMS transferidos em 2012, quando a Fazenda Estadual enviou ao município um total de R$ 101.207.896,93.

Em valores, o maior crescimento dos repasses de um ano para o outro se deu em 2021, quando a economia se recuperava da pandemia. Houve, em 2021, em comparação a 2020, um acréscimo de R$ 47.628.047,56. Em 2020, São Carlos recebeu R$ 137.518.901,40 de repasses. No ano seguinte, as transferências da Sefaz-SP chegaram a R$ 185.146.948.96.

RIO CLARO E ARARAQUARA RECEBEM MAIS – Dois municípios de porte parecidos e próximos a São Carlos registraram, entre 1995 e 2024, aumentos maiores do que São Carlos em relação a transferências de cota parte do ICMS.

Rio Claro viveu um grande crescimento nos repasses nestes 30 anos, saltando de apenas F$ 15.670.868,55 em 1995 para R$ 249.217.958,04. O salto foi de 1.490% em três décadas. Em dinheiro recebido a diferença entre 1995 e 2024 foi de R$ 233.547.089,49. Em 1995, o município recebia menos do que São Carlos e Araraquara e agora lidera as transferências.

Em Araraquara, em trinta anos, o montante de ICMS transferido pela Fazenda Estadual avançou R$ 206.266l.957,93 ou 1.159%. O município recebeu R$ 17.786.349,73 em 1995 e em 2024 foi beneficiado com transferências de R$ 224.053.307,66 realizadas pelo Sefaz-SP.









AVANÇO DOS REPASSES DE ICMS ENTRE 1995 E 2024 EM R$

ANO SÃO CARLOS ARARAQUARA RIO CLARO 1995 20.942.058,66 17.786.349,73 15.670.868,55 1996 26.076.428,30 21.542.517.71 20.541.488.74 1997 28.245.095,67 26.046.188,77 23.751.932,14 1998 24.199.396,14 24.754.551,14 21.358.343,32 1999 27.062.026,26 27.583.633,72 23.297.745,19 2000 32.282.768,06 31.961.317,28 28.348.335,82 2001 34.427.631.99 36.581203,25 32.504.910,78 2002 38.779.069,76 39.542.834.77 36.902.100,84 2003 43.948.090,16 38.745.200,07 39.880.048,33 2004 49.399.961,76 42.279.106,19 45.122.559,91 2005 53.662.306,98 44.993.900,02 51.630.917,72 2006 59.082.036,33 46.527.739,71 58.498.825,59 2007 61.092.348,58 50.528.781,82 66.351.810,02 2008 69.015.324,79 62.885.035,30 78.251.675,02 2009 69.808.598,73 63.520.331,65 78.468.274,48 2010 82.193.258,36 79.509.699,07 95.517.032,40 2011 92.572.450,06 89.285.768,15 105.281.885,01 2012 101.207.896,93 95.024.511,47 113.668.398,92 2013 111.104.726,45 107.293.151,87 129.394.302,66 2014 109.764.800,39 106.492.888,25 132.466.822,44 2015 117.001.523,02 111.311.488,14 140.864.148,19 2016 118.572.005,94 109.097.041,73 140.541.261,63 2017 123.329.189,13 115.822.750,88 145.530.194.58 2018 129.955.538,20 124.889.313,00 151.263.148,19 2019 140.990.243,05 135.740.986,94 166.840.184,93 2020 137.518.901,40 140.634.380,10 166.637.657.03 2021 185.146.948,96 188.502.952,72 213.971.179,51 2022 211.287.806,59 214.068.689,97 241.602.277,92 2023 195.235.697,40 210.101.928,87 232.923.159,94 2024 213.830.953,54 224.053.307,66 249.217.958,04 AUMENTO DE REPASSES EM % 921% 1.159% 1.490% AUMENTO DE REPASSES EM R$ 192.888.894,88 206.266.957,93 233.547.089,49

