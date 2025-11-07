(16) 99963-6036
sexta, 07 de novembro de 2025
RECEITA

Repasses de ICMS para São Carlos saltam 921% em três décadas

Município recebeu, em 2024, R$ 192.888.894,88 a mais do que em 1995, quando a Fazenda Estadual destinou aos cofres públicos são-carlenses o valor de 20.942.058,66.

07 Nov 2025 - 10h42
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Repasses de ICMS para São Carlos saltam 921% em três décadas - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

Os repasses de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cresceram 921% em trinta anos, entre 1995 e 2024. Os dados são oficiais da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo). Em valores, o município recebeu em 2024, em transferências constitucionais do imposto, R$ 192.888.894,88 a mais do que em 1995, quando a Fazenda Estadual destinou aos cofres públicos são-carlenses o valor de 20.942.058,66.

Os valores de repasses oscilaram ano a ano desde 1995, geralmente para cima. Em 2003, as transferência saltaram 100%, chegando a R$ 43.948.090,16. Apenas quatro anos depois, em 2007, o montante avançou 200% em comparação com o valor recebido pelo município da Sefaz-SP em 1995, chegando a R$ 61.092.342,58. Três anos depois, o salto em relação aos valores repassados em 1995 chegou a 300%. A Sefaz-SP transferiu naquele ano, um valor de R$ 82.193.258.36. 

São Carlos foi ultrapassar R$ 100 milhões em ICMS transferidos em 2012, quando a Fazenda Estadual enviou ao município um total de R$ 101.207.896,93. 

Em valores, o maior crescimento dos repasses de um ano para o outro se deu em 2021, quando a economia se recuperava da pandemia. Houve, em 2021, em comparação a 2020, um acréscimo de R$ 47.628.047,56. Em 2020, São Carlos recebeu R$ 137.518.901,40 de repasses. No ano seguinte, as transferências da Sefaz-SP chegaram a R$ 185.146.948.96. 

 

RIO CLARO E ARARAQUARA RECEBEM MAIS – Dois municípios de porte parecidos e próximos a São Carlos registraram, entre 1995 e 2024, aumentos maiores do que São Carlos em relação a transferências de cota parte do ICMS. 

Rio Claro viveu um grande crescimento nos repasses nestes 30 anos, saltando de apenas F$ 15.670.868,55 em 1995 para R$ 249.217.958,04. O salto foi de 1.490% em três décadas. Em dinheiro recebido a diferença entre 1995 e 2024 foi de R$ 233.547.089,49. Em 1995, o município recebia menos do que São Carlos e Araraquara e agora lidera as transferências. 

Em Araraquara, em trinta anos, o montante de ICMS transferido pela Fazenda Estadual avançou R$ 206.266l.957,93 ou 1.159%. O município recebeu R$ 17.786.349,73 em 1995 e em 2024 foi beneficiado com transferências de R$ 224.053.307,66 realizadas pelo Sefaz-SP.  




 

AVANÇO DOS REPASSES DE ICMS ENTRE 1995 E 2024 EM R$ 

ANO 

SÃO CARLOS 

 

ARARAQUARA

 

RIO CLARO 

1995 

20.942.058,66

 

17.786.349,73

 

15.670.868,55

1996

26.076.428,30

 

21.542.517.71

 

20.541.488.74

1997

28.245.095,67

 

26.046.188,77

 

23.751.932,14

1998

24.199.396,14

 

24.754.551,14

 

21.358.343,32

1999

27.062.026,26

 

27.583.633,72

 

23.297.745,19

2000

32.282.768,06

 

31.961.317,28

 

28.348.335,82

2001

34.427.631.99

 

36.581203,25

 

32.504.910,78

2002

38.779.069,76

 

39.542.834.77

 

36.902.100,84

2003

43.948.090,16

 

38.745.200,07

 

39.880.048,33

2004

49.399.961,76

 

42.279.106,19

 

45.122.559,91

2005

53.662.306,98

 

44.993.900,02

 

51.630.917,72

2006

59.082.036,33

 

46.527.739,71

 

58.498.825,59

2007

61.092.348,58

 

50.528.781,82

 

66.351.810,02

2008

69.015.324,79

 

62.885.035,30

 

78.251.675,02

2009

69.808.598,73

 

63.520.331,65

  

78.468.274,48

2010

82.193.258,36

 

79.509.699,07

 

95.517.032,40

2011

92.572.450,06

 

89.285.768,15

 

105.281.885,01

2012

101.207.896,93

 

95.024.511,47

 

113.668.398,92

2013

111.104.726,45

 

107.293.151,87

 

129.394.302,66

2014

109.764.800,39

 

106.492.888,25

 

132.466.822,44

2015

117.001.523,02

 

111.311.488,14

 

140.864.148,19

2016

118.572.005,94

 

109.097.041,73

 

140.541.261,63

2017

123.329.189,13

 

115.822.750,88

 

145.530.194.58

2018

129.955.538,20

 

124.889.313,00

 

151.263.148,19

2019

140.990.243,05

 

135.740.986,94

 

166.840.184,93

2020

137.518.901,40

 

140.634.380,10

 

166.637.657.03

2021

185.146.948,96

 

188.502.952,72

 

213.971.179,51

2022

211.287.806,59

 

214.068.689,97

 

241.602.277,92

2023

195.235.697,40

 

210.101.928,87

 

232.923.159,94

2024

213.830.953,54

 

224.053.307,66

 

249.217.958,04

AUMENTO DE REPASSES

EM % 

921%

 

1.159%

 

1.490%

AUMENTO DE REPASSES EM R$ 

192.888.894,88 

 

206.266.957,93

 

233.547.089,49

 

Leia Também

Assistente virtual para educação financeira rende Prêmio Estagiário Inovador a estudante da USP
Cidade07h16 - 07 Nov 2025

Assistente virtual para educação financeira rende Prêmio Estagiário Inovador a estudante da USP

SAMU de São Carlos arrecada doces para campanha de Natal
Cidade07h12 - 07 Nov 2025

SAMU de São Carlos arrecada doces para campanha de Natal

Ecovias Noroeste Paulista transfere operação de lançamento de vigas na SP-310 para sábado
Cidade07h08 - 07 Nov 2025

Ecovias Noroeste Paulista transfere operação de lançamento de vigas na SP-310 para sábado

Moradores reclamam de buraco não sinalizado no Cidade Aracy 2
Cidade06h57 - 07 Nov 2025

Moradores reclamam de buraco não sinalizado no Cidade Aracy 2

1&ordm; MotoFest deve receber 4.000 no Kartódromo dias 8 e 9 de novembro
EVENTO 23h07 - 06 Nov 2025

1º MotoFest deve receber 4.000 no Kartódromo dias 8 e 9 de novembro

Últimas Notícias