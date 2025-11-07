Repasses de ICMS para São Carlos saltam 921% em três décadas

Os repasses de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cresceram 921% em trinta anos, entre 1995 e 2024. Os dados são oficiais da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo). Em valores, o município recebeu em 2024, em transferências constitucionais do imposto, R$ 192.888.894,88 a mais do que em 1995, quando a Fazenda Estadual destinou aos cofres públicos são-carlenses o valor de 20.942.058,66.
Os valores de repasses oscilaram ano a ano desde 1995, geralmente para cima. Em 2003, as transferência saltaram 100%, chegando a R$ 43.948.090,16. Apenas quatro anos depois, em 2007, o montante avançou 200% em comparação com o valor recebido pelo município da Sefaz-SP em 1995, chegando a R$ 61.092.342,58. Três anos depois, o salto em relação aos valores repassados em 1995 chegou a 300%. A Sefaz-SP transferiu naquele ano, um valor de R$ 82.193.258.36.
São Carlos foi ultrapassar R$ 100 milhões em ICMS transferidos em 2012, quando a Fazenda Estadual enviou ao município um total de R$ 101.207.896,93.
Em valores, o maior crescimento dos repasses de um ano para o outro se deu em 2021, quando a economia se recuperava da pandemia. Houve, em 2021, em comparação a 2020, um acréscimo de R$ 47.628.047,56. Em 2020, São Carlos recebeu R$ 137.518.901,40 de repasses. No ano seguinte, as transferências da Sefaz-SP chegaram a R$ 185.146.948.96.
RIO CLARO E ARARAQUARA RECEBEM MAIS – Dois municípios de porte parecidos e próximos a São Carlos registraram, entre 1995 e 2024, aumentos maiores do que São Carlos em relação a transferências de cota parte do ICMS.
Rio Claro viveu um grande crescimento nos repasses nestes 30 anos, saltando de apenas F$ 15.670.868,55 em 1995 para R$ 249.217.958,04. O salto foi de 1.490% em três décadas. Em dinheiro recebido a diferença entre 1995 e 2024 foi de R$ 233.547.089,49. Em 1995, o município recebia menos do que São Carlos e Araraquara e agora lidera as transferências.
Em Araraquara, em trinta anos, o montante de ICMS transferido pela Fazenda Estadual avançou R$ 206.266l.957,93 ou 1.159%. O município recebeu R$ 17.786.349,73 em 1995 e em 2024 foi beneficiado com transferências de R$ 224.053.307,66 realizadas pelo Sefaz-SP.
AVANÇO DOS REPASSES DE ICMS ENTRE 1995 E 2024 EM R$
|
ANO
|
SÃO CARLOS
|
ARARAQUARA
|
RIO CLARO
|
1995
|
20.942.058,66
|
17.786.349,73
|
15.670.868,55
|
1996
|
26.076.428,30
|
21.542.517.71
|
20.541.488.74
|
1997
|
28.245.095,67
|
26.046.188,77
|
23.751.932,14
|
1998
|
24.199.396,14
|
24.754.551,14
|
21.358.343,32
|
1999
|
27.062.026,26
|
27.583.633,72
|
23.297.745,19
|
2000
|
32.282.768,06
|
31.961.317,28
|
28.348.335,82
|
2001
|
34.427.631.99
|
36.581203,25
|
32.504.910,78
|
2002
|
38.779.069,76
|
39.542.834.77
|
36.902.100,84
|
2003
|
43.948.090,16
|
38.745.200,07
|
39.880.048,33
|
2004
|
49.399.961,76
|
42.279.106,19
|
45.122.559,91
|
2005
|
53.662.306,98
|
44.993.900,02
|
51.630.917,72
|
2006
|
59.082.036,33
|
46.527.739,71
|
58.498.825,59
|
2007
|
61.092.348,58
|
50.528.781,82
|
66.351.810,02
|
2008
|
69.015.324,79
|
62.885.035,30
|
78.251.675,02
|
2009
|
69.808.598,73
|
63.520.331,65
|
78.468.274,48
|
2010
|
82.193.258,36
|
79.509.699,07
|
95.517.032,40
|
2011
|
92.572.450,06
|
89.285.768,15
|
105.281.885,01
|
2012
|
101.207.896,93
|
95.024.511,47
|
113.668.398,92
|
2013
|
111.104.726,45
|
107.293.151,87
|
129.394.302,66
|
2014
|
109.764.800,39
|
106.492.888,25
|
132.466.822,44
|
2015
|
117.001.523,02
|
111.311.488,14
|
140.864.148,19
|
2016
|
118.572.005,94
|
109.097.041,73
|
140.541.261,63
|
2017
|
123.329.189,13
|
115.822.750,88
|
145.530.194.58
|
2018
|
129.955.538,20
|
124.889.313,00
|
151.263.148,19
|
2019
|
140.990.243,05
|
135.740.986,94
|
166.840.184,93
|
2020
|
137.518.901,40
|
140.634.380,10
|
166.637.657.03
|
2021
|
185.146.948,96
|
188.502.952,72
|
213.971.179,51
|
2022
|
211.287.806,59
|
214.068.689,97
|
241.602.277,92
|
2023
|
195.235.697,40
|
210.101.928,87
|
232.923.159,94
|
2024
|
213.830.953,54
|
224.053.307,66
|
249.217.958,04
|
AUMENTO DE REPASSES
EM %
|
921%
|
1.159%
|
1.490%
|
AUMENTO DE REPASSES EM R$
|
192.888.894,88
|
206.266.957,93
|
233.547.089,49