Relíquia da Santa Cruz é entronizada na Catedral de São Carlos

Crédito: Divulgação

O Bispo Diocesano de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias, em solene celebração ocorrida domingo, 17, realizou a entronização das relíquias da Santa Cruz na Catedral de São Carlos. As Sagradas Relíquias são compostas de um pedaço do madeiro na qual Cristo foi crucificado e de fragmentos da Coroa de Espinhos e da Sagrada Esponja.

As Sagradas Relíquias foram doadas por Fábio Tucci Farah, perito em relíquias da Arquidiocese de São Paulo e delegado brasileiro da “International Crusade for Holy Relics” (ICHR), organização sediada em Fátima, Portugal.

No início da Santa Missa, foi apresentado o documento (Autentica) que dá autenticidade às Sagradas Relíquias expedido em 23 de junho de 1860, em Roma, por Dom Francesco Marinelli, sacristão do Papa Beato Pio IX. Além desse documento histórico, em Latim, foi entregue à Catedral, o ato de doação em caráter perpétuo.

As Sagradas Relíquias foram entronizadas na Igreja em Solene Procissão, recordando a devolução da Cruz a Jerusalém pelo imperador Heráclio, em 628, após recuperar a Santa Cruz que fora, alguns anos antes, roubada pelos persas, quando estes invadiram a Cidade Santa.

Dom Luiz Carlos, agradeceu a. Fábio Tucci pela generosa doação e ressaltou que somente por meio da Cruz entendemos a dimensão do amor de Jesus pela humanidade e somente mirando a Cruz de Cristo conseguiremos ser o reflexo desse amor para quem nós encontrarmos: "Peçamos nesse dia que a Cruz de Cristo seja a nossa Salvação e que possamos sempre tê-la como sinal de vitória e que ao crer naquele que por nós se entregou nessa Cruz, obtenhamos a coroa eterna. Tenhamos sempre a certeza de que, após passarmos pela Cruz, chegaremos à salvação", enfatizou o Bispo Diocesano.

No final da celebração, o Bispo Diocesano fez a transladação da relíquia para um local que foi preparado para a adoração perpétua dos fiéis, na entrada da Capela do Santíssimo da Catedral, abaixo do quadro da 13ª estação da Via-Sacra, na qual Jesus é deposto da Santa Cruz.

