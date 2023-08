Reitoria emite nota sobre conflito ocorrido na UFSCar nesta terça-feira e as providências tomadas

Crédito: reprodução

A pedido do São Carlos Agora, a assessoria de imprensa da UFSCar enviou nota se manifestando sobre um conflito envolvendo estudantes dentro da universidade nesta terça-feira (8).

Um estudante acusado de agredir mulheres e ter comportamento machista e misógino foi agredido e hostilizado. Ele precisou deixar a universidade escoltado por seguranças no começo da tarde, mas retornou e teria causado mais confusão, quando a Polícia Militar foi acionada.

A nota diz que a reitoria da universidade já tomou as providencias cabíveis pertinentes ao caso para a solução definitiva da situação, bem como a proteção da comunidade universitária.

O Campus São Carlos da UFSCar foi palco nesta terça-feira (8/8), no horário de almoço, de grave conflito ocorrido na região do Restaurante Universitário, decorrente de situação que vem sendo acompanhada por diferentes setores vinculados à Reitoria há vários meses. Tal contexto - que envolve, dentre outros aspectos, situações de assédio e ameaças verbais proferidas sobretudo contra mulheres por estudante da Instituição - vem sendo enfrentado com um conjunto de ações e esforços concretizados conjuntamente pelo Gabinete da Reitoria, pela Procuradoria Federal junto à UFSCar, pró-reitorias de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE) e de Graduação (ProGrad), pela Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (SAADE), Prefeitura Universitária, dentre outras unidades.

Dentre outras providências, é importante registrar que o caso já tramita na esfera da Polícia Federal, ainda que, até a data de hoje, as ameaças tivessem sido repetidamente relatadas verbalmente, mas ainda não registradas em denúncias formais pelas vítimas, o que dificulta a ação institucional.

Nesta terça-feira, assim que informada da situação de tensão entre estudantes, a Vigilância Patrimonial foi até o local e acionou a Polícia Militar, que veio até o Campus e tomou providências para encerramento do conflito.

Já foi registrado um boletim de ocorrência pela Polícia Militar e encaminhado para a Polícia Civil. Além disso, a Procuradoria Federal junto à UFSCar está protocolando uma denúncia na Advocacia-Geral da União (AGU), que também será enviada à Polícia Civil.

Além dessas medidas, a Universidade está em constante diálogo com estudantes e outras pessoas envolvidas, através dos centros acadêmicos e do Diretório Central dos Estudantes (DCE), para acolhimento e orientações.

No fim da tarde, o estudante responsável pelas ameaças voltou a causar transtorno importante no Campus, sendo novamente acionada a Polícia Militar para resolução do problema.

A Administração Superior da UFSCar, além de compartilhar aqui estar tomando todas as providências possíveis para equacionamento definitivo da situação e proteção da comunidade universitária, reitera a existência e a relevância de canais institucionais internos e externos para o encaminhamento de denúncias, concretização de processos de apuração e adoção das medidas de responsabilização e punição cabíveis. Expressa também sua preocupação com a não utilização desses canais e mecanismos associados e, alternativamente, com a consolidação de comportamentos e medidas alternativas que, ao invés de fortalecerem as possibilidades de enfrentamento às violências, podem tensionar ainda mais o ambiente universitário e colaborar para a escalada de ocorrências como as que culminaram nos eventos desta terça-feira.

Contamos, assim, com a colaboração da comunidade universitária no encaminhamento de denúncias pelos canais pertinentes e no enfrentamento formal e institucionalizado de todas as formas de violência em nossa instituição, assim como na construção de possibilidades de convivência pacífica, de promoção da diversidade e de redução da polarização hoje vivida por nossa sociedade, sem as quais será impossível superarmos de fato o difícil momento que atravessa não apenas a UFSCar, mas toda a sociedade brasileira.

