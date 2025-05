Reitora da UFSCar e prefeito se reúnem para discutir parcerias

Reunião foi realizada no paço municipal -

A reitora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Ana Beatriz de Olivera, se reuniu com o prefeito de São Carlos, Netto Donato para tratar de parcerias na área da Saúde, Pista de Saúde, Parque Ecológico e mobilidade urbana.



A reunião aconteceu nesta quarta-feira (30/04) no Paço Municipal e contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, da diretora da Unidade Saúde Escola (USE), Patrícia Cristina Magdalena, e da diretora da Divisão Técnica da USE, Carla Andreucci Polido.



Entre os temas discutidos na área da Saúde, além dos serviços oferecidos pelo Hospital Universitário ao município, foi pauta da reunião a colaboração do município para a participação da UFSCar nas chamadas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). “O Programa de Pesquisa para o SUS da Fapesp oferece várias oportunidades para a apresentação de projetos de pesquisa que necessitam da participação da Prefeitura enquanto colaboradora”, explicou a reitora.



A Unidade Saúde Escola da UFSCar, que presta serviços de reabilitação nas áreas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ambulatórios médicos nas áreas de Cardiologia, Homeopatia, Pediatria, Saúde do Adulto e Idoso e Terapêuticas Integrativas, além de Gerontologia, Fonoaudiologia, Psicologia, Farmácia, Serviço Social e Enfermagem, também foi pauta da reunião. “A USE completa 20 anos, realizou 20 mil atendimentos no último ano, e queremos ampliar essa atuação”, observou Ana Beatriz.

A reitora e o prefeito também trataram de parcerias para viabilizar a abertura da Pista de Saúde da UFSCar. “Conquistamos uma emenda da vereadora Raquel Auxiliadora, vamos batalhar outras emendas e o prefeito se colocou à disposição para nos auxiliar porque ele também acredita que é fundamental reabrir esse equipamento público que é da cidade como um todo”, observou a reitora.

O prefeito Netto Donato reforçou o compromisso da gestão municipal em apoiar as iniciativas das universidades. “A UFSCar é um patrimônio de São Carlos e tem um papel central no desenvolvimento da nossa cidade. Vamos somar esforços para viabilizar a reabertura da Pista de Saúde, que é um espaço importante de promoção à saúde e qualidade de vida para toda a população. Também vamos trabalhar para fortalecer os projetos conjuntos nas áreas de saúde, mobilidade e meio ambiente”, destacou.



O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, também ressaltou a importância da aproximação entre a universidade e o município. “A parceria com a UFSCar é estratégica para qualificar ainda mais o atendimento à população e fortalecer a rede de atenção à saúde. A atuação da USE, por exemplo, complementa e amplia os serviços oferecidos pelo município, promovendo cuidado integral e com excelência”, afirmou.



Já sobre a mobilidade no entorno do campus da UFSCar, a reitora e o prefeito discutiram a possibilidade de retomar as tratativas de duplicação da estrada Guilherme Scatena, melhorias na estrada municipal Paulo Eduardo de Almeida que dá acesso ao Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e ao Centro de Convenções da UFSCar e no acesso e estacionamento do Parque Ecológico Dr. Antônio Teixeira Vianna.

Leia Também