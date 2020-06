Rei do Jeans lança campanha indireta do amor em especial para o Dia dos Namorados - Crédito: Rei do Jeans

A loja Rei do Jeans, preço único de R$ 69,90, localizada na Avenida Sallum , 899, na Vila Prado em São Carlos, lança a campanha INDIRETA DO AMOR, que tem como objetivo facilitar a escolha do presente para o DIA DOS NAMORADOS.

Funciona da seguinte forma: você entra em contato com a loja através do WhatsApp ou Instagram e solicita as fotos da nova coleção, em seguida informa sua numeração e os informa quais modelos você mais gostou. Então você compartilha o contato do #Love e deixa o resto com eles.

Outra opção disponível também para você que está em dúvida na escolha, é entrar em contato com a loja, e pedir ajuda pra “descobrir indiretamente qual o melhor presente para seu amor.

A loja atende tanto o segmento feminino quanto ao masculino, da numeração 34 ao 54 , com peças mais básicas ou mais elaboradas.

Para facilitar ainda mais para o cliente a loja ainda possui a opção de delivery, que após a confirmação do pedido você recebe com todo cuidado e segurança na comodidade da sua casa .

Serviço

Avenida Sallum, 899

(16) 99613-6534

(16) 99611-6591

