Regularização Fundiária de imóveis acontece no Jardim Gonzaga

O Presidente da Prohab, Rodson Magno, juntamente com o Secretário Municipal de Governo, Netto Donato, com o Presidente do Saae, Mariel Olmo e o Vereador De Alvim, realizaram na tarde de hoje, 16, no Cemear (Centro Municipal de Extensão e Atividades Recreativas), no Jardim Gonzaga, uma reunião para regularização de imóveis, que será realizada pela equipe técnica do Cidade Legal, programa desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e a Prohab São Carlos.

De acordo com Rodson esse é o primeiro passo para que cada morador receba futuramente a escritura da sua casa, onde a partir de amanhã, 17, até sábado (22), a equipe do Governo do Estado estará no bairro realizando a identificação dos imóveis, cadastro e coleta de documentos. “Sem o cadastro não é possível fazer a regularização fundiária. Depois disso, o Cidade Legal fazendo a regularização, toda a documentação como registro da matrícula e escritura será de graça. Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas que sabe que a administração Airton Garcia sempre lutou para dar moradia com dignidade para quem mais precisa, ao Deputado Federal, Fernando Marangoni e a secretária executiva do Programa Cidade Legal, Candelária Reyes”, finaliza o Presidente da Prohab.

