Região do Sesc São Carlos ganha praça e academia adaptada

Crédito: Divulgação

Com a presença do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Marcos da Costa, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, inaugurou na manhã desta terça-feira, 29, a Área de Lazer “José Horácio Fabbri Petrilli” e da Academia Adaptada, às margens da avenida Comendador Alfredo Maffei, nas imediações do Sesc.

A Academia Adaptada possui seis aparelhos para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e foi instalada com recursos do Programa “Cidade Acessível”, como resultado de um convênio firmado entre a Prefeitura de São Carlos e o Governo do Estado de São Paulo. O espaço possui máquinas para exercícios musculares. “A academia adaptada é um importante instrumento de inclusão para que pessoas com e sem deficiência se integrem e pratiquem exercícios físicos adequadamente”, destacou o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Marcos Costa falou, ainda, que São Carlos poderá receber outros programas da sua pasta. “O Cidade Acessível prevê investimentos nas áreas de esportes, lazer, infraestrutura, educação e acessibilidade, de forma que os municípios paulistas se tornem mais inclusivos”.

De acordo com os índices da Base de Dados da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a cidade de São Carlos possui 17,8 mil pessoas com deficiência. Desse total, 35% têm deficiência visual, 35% deficiência motora, 15% deficiência intelectual e 15% deficiência auditiva.

Lucinha Garcia, secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, agradeceu ao Governo do Estado por atender São Carlos. “Já recebemos recursos e montamos o playground adaptado destinado às pessoas com deficiência (PCDs) no Parque do Kartódromo, duas vans adaptadas, seis cadeiras de trilha e três cadeiras anfíbias do Governo do Estado. Em breve, vamos instalar outra academia adaptada no bairro Itamaraty. Com isso garantimos mais espaços adequados para as pessoas com deficiência e mais qualidade de vida”, disse a secretária.

Em nome do prefeito Airton Garcia, o secretário de Governo, Netto Donato, também agradeceu Marcos da Costa. “Além de trazer bem-estar, por causa do exercício, a academia adaptada ao ar livre configura-se como um espaço de convivência, de inclusão. Nossa busca é incessante, pois a atividade física é essencial. A contrapartida municipal foi a construção da praça para fixação dos equipamentos. O trabalho foi feito pela nossa Secretaria de Serviços Públicos. A proposta do prefeito é promover inclusão e acessibilidade nas áreas de lazer", finalizou Netto.

Os aparelhos são resultado de um convênio da Prefeitura com o Governo do Estado que efetuou o repasse de R$ 102 mil para aquisição de acessórios para as pessoas com deficiência. A Prefeitura também injetou mais R$ 21 mil em contrapartida.

Também participaram da solenidade o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral, os vereadores Bruno Zancheta, Ubirajara Teixeira (Bira), Lucão Fernandes, Laíde Simões, Robertinho Mori e Elton Carvalho, o vice-prefeito Edson Ferraz, os secretários Marcelo Targas (Serviços Públicos), Samir Gardini (Segurança Pública), Roseli Françoso (Educação), Danieli Valenti (Trabalho, Emprego e Renda), Walcinyr Bragatto (Administração Regional) e Cesar Maragno (Transporte e Trânsito), o chefe de gabinete do SAAE, José Augusto Santana, o presidente da ACISC, José Fernando Domingues, o presidente da OAB, Renato Barros, a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Margarida Néo Roncon e familiares de José Horácio Fabbri Petrilli que dá o nome a Praça, uma indicação do vereador Bruno Zancheta.

