CPFL Paulista recupera energia suficiente para abastecer 1,4 mil casas na região de São Carlos

"Gato" furtava energia elétrica no imóvel - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A CPFL Paulista recuperou, entre janeiro e julho de 2025, cerca de 2,7 mil MWh de energia desviados ilegalmente nas 23 cidades atendidas pela companhia na região de São Carlos. O resultado foi alcançado graças a investimentos que devem somar mais de R$ 105 milhões até o fim do ano em tecnologias e operações especiais de combate a fraudes e furtos de energia em toda área de concessão.

Segundo a distribuidora, os recursos têm sido direcionados especialmente para projetos de blindagem de clientes reincidentes na prática do furto de energia. Entre as soluções adotadas estão caixas blindadas instaladas em residências, que só permitem acesso ao medidor por técnicos da CPFL, e conjuntos blindados para clientes industriais, equipados com sistemas de telemetria.

Além disso, mais de mil instalações foram regularizadas até julho com o auxílio de softwares de inteligência artificial que analisam o consumo e otimizam as inspeções em campo.

“Com esses investimentos, recuperamos energia suficiente para abastecer quase 1,4 mil residências por ano. Seguimos firmes no combate às ligações clandestinas e adulterações de medidores”, afirma Victor Rios, gerente de Recuperação de Energia da CPFL.

Riscos e prejuízos

O furto e a fraude de energia, além de ilegais, representam riscos de acidentes graves, como curtos-circuitos e incêndios. No aspecto financeiro, os responsáveis arcam com pagamentos retroativos e ainda podem ser condenados a penas de até quatro anos de detenção, conforme o Código Penal.

A sociedade também é prejudicada, já que, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as perdas comerciais acabam incluídas na tarifa de energia da distribuidora, encarecendo a conta de luz de todos os consumidores.

Apoio da população

Outro fator determinante para os resultados foi a participação da sociedade. Entre janeiro e julho, a CPFL Paulista recebeu mais de 36 mil denúncias anônimas, feitas pelo aplicativo CPFL Energia ou pelo site www.cpfl.com.br/fraude.

“O apoio da população é essencial para evitar acidentes e proteger o sistema elétrico”, reforça Rios.

Leia Também