Região de São Carlos sedia 2º Fórum Regional da Juventude

Nesta quinta-feira (27), a região de São Carlos será palco do 2º Fórum Regional da Juventude - “Agenda Jovem SP: Panorama, Perspectivas e Oportunidades”, promovido pela Coordenadoria de Políticas para a Juventude (CPJ), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. O evento acontece no Clube da Terceira Idade, às 9h.

O evento é uma oportunidade para jovens, gestores públicos, educadores e lideranças locais participarem de um espaço de diálogo e construção de políticas públicas voltadas à juventude. A proposta é ouvir as demandas da região e apresentar programas e iniciativas do Governo de São Paulo voltados a quem tem entre 15 e 29 anos.

O fórum também será espaço para apresentar ações e programas desenvolvidos pela CPJ, além de promover uma escuta ativa sobre os desafios e oportunidades locais. O encontro contará com mesas de diálogo que permitirão identificar demandas regionais e boas práticas que contribuam para o desenvolvimento de políticas de juventude mais eficazes e integradas.

Os municípios participantes possuem papel fundamental na consolidação de instrumentos de gestão, como o Conselho Municipal da Juventude e a Agenda Jovem, fortalecendo o alinhamento com o Estado e garantindo maior representatividade das juventudes em suas regiões.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link (bit.ly/ForumRegionaldaJuventude2025).

Serviço

Fórum Regional da Juventude da Região São Carlos

Data e horário: 27/11, às 13h

Local:* Auditório do Paço Municipal - Rua Episcopal, 1575, Centro

