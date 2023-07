Região de São Carlos exporta US$ 308 milhões no primeiro semestre

Crédito: Divulgação

No primeiro semestre de 2023, as exportações referentes à área de São Carlos, que abrange 12 municípios, totalizaram US$ 308 milhões, com decréscimo de 12,4% na comparação interanual. As importações somaram US$ 325,5 milhões, o que significa crescimento de 6,2%.

Os produtos mais exportados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (38,7%), açúcares e itens de confeitaria (16,1%) e obras diversas (10,9%). As importações concentraram-se em máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (43,3%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (11,2%) e obras de ferro fundido (6,3%).

Os maiores destinos das exportações foram os Estados Unidos (17,1%), México (10,7%) e Argentina (10,6%). As compras tiveram como principais origens a China (23,4%), Estados Unidos (13,5%) e Alemanha (13%).

Rafael Cervone, presidente do Ciesp, salienta que “a indústria, cujo avanço e fortalecimento temos defendido perante o governo, pode contribuir de modo cada vez mais significativo para ampliação das vendas internacionais, tanto em volume quanto pelo fato de incluir produtos de alto valor agregado na pauta de exportações”.

A Regional de São Carlos compreende Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Trabiju, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Analândia, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição e Santa Rita do Passa Quatro, além de São Carlos.

ESTADO REVERTE DÉFICIT

No primeiro semestre de 2023, a balança comercial do Estado de São Paulo registrou superávit de US$ 137 milhões, revertendo saldo negativo de US$ 2,29 bilhões em igual período do ano passado.

De janeiro a junho deste ano, as exportações paulistas foram de US$ 36,16 bilhões, com aumento de 1,5% ante os US$ 35,63 bilhões de 2022. As importações diminuíram de US$ 37,92 bilhões para US$ 36,02 bilhões, com recuo de 5%.

