CEMEI João Jorge Marmorato deve retomar aulas em até 30 dias após reforma emergencial

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos vai iniciar, em caráter emergencial, a reforma do CEMEI João Jorge Marmorato, localizado na Vila Isabel. O prédio sofreu grandes danos após a ventania registrada no último dia 22 de setembro, que comprometeu quase 40% do telhado e parte da fiação elétrica.

Enquanto aguardam o conserto, as 140 crianças de 3 a 5 anos foram transferidas provisoriamente para o Clube da Electrolux. No entanto, a estrutura foi considerada totalmente inadequada pelo vereador Lineu Navarro, que visitou o local nesta quarta-feira (1º/10).

Segundo o parlamentar, o espaço não possui salas de aula, apenas um grande salão utilizado normalmente para festas, com mesas e cadeiras. “As crianças estão sem atividades pedagógicas, restritas a brincadeiras na quadra e no campo de futebol. Além disso, os banheiros são de uso adulto, o que dificulta a higiene dos alunos, e há apenas um bebedouro disponível para toda a comunidade escolar”, relatou Lineu.

O vereador ainda destacou que a cozinha é improvisada, com fogões e freezers pequenos, e que todo o material — incluindo alimentos e colchonetes — precisa ser transportado de volta para a escola a cada sexta-feira, já que o clube é alugado nos fins de semana.

Após cobrar providências, Lineu afirmou ter recebido do secretário municipal de Educação, Lucas Leão, a garantia de que será aberto um processo emergencial para contratação da obra de reparo. A previsão é que, em até 30 dias, os alunos possam retornar ao prédio do CEMEI, com segurança e condições adequadas para o aprendizado

