Reforma da UBS Vila Isabel começa na próxima semana

UBS da Vila Isabel estará fechada para atendimento ao público - Crédito: Divulgação

O Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA) da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou que nesta sexta-feira, 11, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Isabel estará fechada para atendimento ao público, tendo em vista a operação logística de transferência da estrutura da unidade para início da reforma geral do prédio. Os atendimentos que estavam agendados para esse dia já foram antecipados.

Por conta da reforma, a partir de quarta-feira, 16, já que na segunda-feira, 14, será ponto facultativo e na terça, 15 é feriado que celebra a santa padroeira do município que é Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, as consultas médicas da UBS Vila Isabel serão realizadas no Centro Municipal de Especialidades (Ceme), com entrada pelo estacionamento da unidade.

Os atendimentos de fisioterapia durante o período de obras serão realizados na sala de fisioterapia da UBS do Botafogo, bem como os atendimentos de Odontologia serão encaminhados para a UBS Azulville. Já os atendimentos de nutrição, psicologia e terapia ocupacional serão agendados pelos profissionais em outras unidades da rede. A vacinação poderá ser realizada em qualquer outra unidade de saúde, seja ela básica ou de saúde da família.

A Prefeitura de São Carlos vai investir cerca de R$ 800 mil para a reforma completa da UBS Vila Isabel.

