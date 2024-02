Reforma atrasa e mais de mil alunos da Arthur Natalino Derigge ficam sem aula

Professores da Arthur Natalino Deriggi durante o movimento: Melhorias na escola e mais professores - Crédito: Maycon Maximino

Com cartazes com frases fortes como “Somos da periferia e exigimos respeito”, “60 dias e nada de reforma na cozinha. Continuaremos com ratos?” e “Só o Deriggi sem aula. Mais de 1000 estudantes sem aula”, aproximadamente 30 professores da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Arthur Natalino Deriggi, localizada no Cidade Aracy II realizaram um manifesto das 8h às 9h30 desta terça-feira, 6, no cruzamento da Avenida São Carlos com a rua Conde do Pinhal e posteriormente se reuniram com representantes da Secretaria Municipal de Educação (SME) com uma pauta reivindicatória que esperam ser atendidos. As aulas tiveram início neste dia na rede municipal de ensino.

O São Carlos Agora acompanhou o movimento e conversou com a professora Mayra de Mello Dresler, que lamentou a escola não ter iniciado as aulas. De acordo com ela a Arthur Deriggi tem aproximadamente 1.100 alunos e cerca de 80 profissionais.

Indagada sobre o motivo do protesto, Mayra salientou que a principal reivindicação é a falta de professores e que hoje seriam necessários a inclusão de mais 10 profissionais para atuarem nas salas de aula.

Salientou ainda que há outras demandas que focam a melhoria no prédio escolar. “A cozinha está sem adequação de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. Há ratos e a escola recebeu uma notificação em outubro do ano passado e nada foi feito desde então. Teve o período de férias escolares para isso”, disse, salientando ainda que os banheiros também apresentam problemas, com parte do chão em cimento e que a escola sofre com goteiras durante as chuvas. “Teve oportunidade que fomos obrigados o ano passado a suspender aula”, lembrou.

Questionada sobre a reunião ocorrida com representantes da SME, Mayra teve a promessa que as aulas irão retornar dia 19 deste mês e com a presença dos professores e que a cozinha teria “adequações mínimas”. Segundo a Secretaria, uma reforma completa será feita em junho deste ano”, finalizou.

Outro lado

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, as aulas no Cemei em questão irão começar dia 19 de fevereiro, uma vez que a empresa responsável não teria conseguido cumprir o prazo das reformas. Outro ponto assinalado é que a Secretaria Municipal de Educação teria comunicado os pais e eles estariam cientes do início das aulas.

