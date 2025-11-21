(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
REFIS 2025 já soma 1.200 adesões e negocia R$ 5,5 milhões em São Carlos

19 Nov 2025 - 15h16Por Jessica Carvalho R.
A Prefeitura de São Carlos informou nesta terça-feira (18/11) que o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2025) já contabiliza 1.200 adesões desde o início da campanha, em 10 de novembro. Até o momento, foram negociados R$ 5,5 milhões em débitos.

O programa segue até 10 de dezembro, oferecendo aos contribuintes — pessoas físicas e jurídicas — a oportunidade de quitar dívidas tributárias e não tributárias com isenção de 100% de juros e multa, válida exclusivamente para pagamento à vista.

Podem aderir ao REFIS quem possui débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, incluindo contribuintes com parcelamentos em andamento. Para estes casos, é necessário solicitar expressamente o cancelamento do acordo atual para ter direito ao desconto integral.

As guias de pagamento podem ser emitidas presencialmente nas unidades do SIM (Serviço Integrado do Município) — SIM Centro, SIM Vila Prado e SIM Cidade Aracy — ou pelo portal da Prefeitura: www.saocarlos.sp.gov.br.

Para mais informações ou para garantir atendimento, o contribuinte pode agendar um horário no próprio site da Prefeitura. Também é possível buscar atendimento direto nos postos:

  • SIM Centro – Avenida São Carlos, 2.137

  • SIM Vila Prado – Rua Bernardino de Campos, 636

  • SIM Cidade Aracy – Avenida Regit Arab, 205

 

 
 

