REFIS 2025 começa na segunda-feira

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Fazenda, comunica que de 10/11 a 10/12/25 a população que quiser manter em dia seus débitos tributários e não tributários com o município, com isenção de 100% na multa e nos juros já pode quitar suas dívidas.

O novo Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2025) possibilita que pessoas físicas e jurídicas que têm débitos com a Prefeitura, inscritas ou não em dívida ativa, regularizem sua situação somente com pagamento à vista.

As guias para pagamento poderão serão emitidas presencialmente nas unidades SIM. Outra opção para retirar as guias é pela internet, basta acessar o portal www.saocarlos.sp.gov.br.

Os débitos já parcelados com a Prefeitura também poderão aderir ao desconto, desde que requerido o cancelamento do parcelamento de forma expressa pelo responsável.

Vale lembrar que o programa atual é aplicável somente às dívidas com a Prefeitura e por 30 dias, não sendo extensivo às autarquias e fundações. Para mais informações, o contribuinte pode agendar um horário em uma das unidades do SIM por meio do site da Prefeitura (www.saocarlos.sp.gov.br) ou mesmo se dirigir diretamente a uma destas unidades para atendimento (SIM Centro – esquina da Rua Dona Alexandrina com a Rua Major José Inácio; SIM Vila Prado – Rua Bernardino de Campos, 636 ou; SIM Cidade Aracy – Av. Regit Arab, 205).

