Refeições dos Restaurantes Universitários da UFSCar são entregues em marmitas durante a pandemia

Visando garantir a segurança de toda a comunidade da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), durante a pandemia da Covid-19 é possível retirar sua refeição nos Restaurantes Universitários (RUs) dos 4 campi para consumi-la em casa. As entregas são feitas em marmitas. Para retirar, basta solicitar até as 14h do dia anterior à retirada.

Estão sendo distribuídas diariamente marmitas no almoço e no jantar, com opção vegetariana. "Após a retirada é importante que as pessoas se dirijam imediatamente para seu local de moradia, evitando paradas durante o trajeto, para que o consumo seja realizado o mais próximo possível de sua retirada", explicam as nutricionistas da Coordenadoria de Nutrição (CNutri) da UFSCar. Conforme explicam, esta recomendação é de extrema importância para garantir que o consumo das preparações ocorra dentro do tempo e temperatura de segurança estabelecidos pela legislação sanitária.

Além disso, "caso as refeições não sejam totalmente consumidas, devem ser descartadas", completam as nutricionistas da Universidade. Para evitar a proliferação de micro-organismos, a embalagem deve ser aberta apenas no momento da refeição.

Horários de distribuição das refeições*:

- Almoço:

Todos os campi: 11h30 às 12h30

- Jantar:

São Carlos - 17h30 às 18h

Sorocaba, Araras e Lagoa do Sino - 17h às 18h

Para agendar a retirada de sua refeição, os contatos devem ser feitos pelos canais:

:: São Carlos

Facebook - https://www.facebook.com/RU.UFSCar

Whatsapp - (16) 99754-4323

:: Sorocaba

Facebook - encurtador.com.br/otEH3

WhatsApp - (15) 9972-23102

:: Araras

Facebook - encurtador.com.br/mqrNX

WhatsApp - (19) 99712-3805

:: Lagoa do Sino

Facebook - encurtador.com.br/jGJO8

WhatsApp - (15) 99840-6283

*O uso de máscara é obrigatório para a retirada das marmitas.

Para obter mais informações sobre transporte e armazenamento das refeições, acesse encurtador.com.br/pzEOS. O valor das refeições pode ser encontrado aqui encurtador.com.br/agjKX

