Rede Jaú Serve doa 5 tonaladas de produtos ao Fundo Social de Solidariedade

Entre os produtos doados pela Rede Jaú Serve estão aproximadamente 500 litros de leite em caixinha, uma tonelada de farinha de trigo, mais de uma tonelada de açúcar cristal, quase quinhentos litros de óleo de soja, 2.500 pacotes de macarrão, papel higiênico e 768 litros de água sanitária. A rede se prontificou às doações após uma visita institucional do diretor do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Rodolfo Tibério Penela.

Segundo Marcos Sérgio Salla, a Rede Jaú Serve guarda um enorme carinho por São Carlos. O grupo está presente com oito lojas na cidade. “Nós estamos muito contentes por esta contribuição. São Carlos é uma cidade estratégica para a Rede Jaú Serve. Hoje, nós geramos 800 empregos na cidade e temos um olhar todo especial pelo social. Esperamos contribuir em outras oportunidades”, comentou o gerente regional da Rede Jaú Serve.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, comentou que o Fundo trabalha para receber e repassar as doações. “Nós tínhamos um pouco de produtos em nosso estoque e o repassamos a uma entidade que nos demandou. Essa ajuda é bem-vinda e vamos destiná-la a outras entidades. Agradecemos a Rede Jaú Serve por esse olhar especial às questões sociais”, disse.

Herica Ricci Donato reforçou que o Fundo Social de Solidariedade está aberto a outras doações. “Nós precisamos do básico. Do arroz, do feijão, do macarrão, para doar a outras famílias. Que este exemplo da Rede Jaú Serve sirva como incentivo para recebermos doações de outras empresas”, finalizou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Herica Ricci Donato, recebeu, na manhã de quarta-feira (11/6), o diretor de operações da Rede Jaú Serve, Helton Luiz Zabotto e o gerente regional da empresa, Marcos Sérgio Salla, que entregaram cinco toneladas de produtos que serão destinados às entidades e às famílias que solicitam doações.