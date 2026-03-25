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Rede Feminina promove rifa de PÃ¡scoa para apoiar pacientes em tratamento contra o cÃ¢ncer

25 Mar 2026 - 15h20Por Jessica Carvalho R
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Rede Feminina promove rifa de PÃ¡scoa para apoiar pacientes em tratamento contra o cÃ¢ncer -

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Carlos realiza uma rifa beneficente de Páscoa com o objetivo de arrecadar recursos para auxiliar pacientes em tratamento oncológico. A ação reforça o trabalho contínuo da instituição, que oferece suporte e acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O prêmio será um lote de 15 quilos de chocolate da Cacau Show, e os números da rifa estão sendo vendidos por R$ 10,00. O sorteio acontecerá no dia 1º de abril, com base nos resultados da Loteria Federal.

De acordo com a organização, toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção das atividades da entidade, incluindo apoio direto aos pacientes, como assistência social, orientação e ações que contribuem para a qualidade de vida durante o tratamento.

A iniciativa também busca mobilizar a comunidade, incentivando a participação em ações solidárias que fazem a diferença na vida de quem enfrenta o câncer.

Os interessados podem adquirir os números por meio do WhatsApp (16) 99774-6496, com opção de pagamento via Pix.

A Rede Feminina destaca que cada contribuição representa um gesto de cuidado e empatia, fortalecendo a rede de apoio aos pacientes e suas famílias.

Serviço

Rifa de Páscoa solidária

Prêmio: 15kg chocolate Cacau Show

Valor: R$ 10,00 o número

Adesões: (16) 99774-6496

Sorteio 1/4/2026.

 

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