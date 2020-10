Rede Feminina de Combate ao Câncer faz campanha para arrecadar alimentos

Crédito: Divulgação

Em pleno Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção do câncer de mama, devido a pandemia da Covid-19, muitas entidades tiveram suas atividades paralisadas e, portanto, a arrecadação de donativos foi seriamente afetada.

Uma das entidades atingidas foi a Rede Feminina de Combate ao Câncer que necessita urgente, de alimentos não perecíveis para montar e entregar cestas básicas para mulheres carentes acometidas pela doença e que que fazem tratamento.

As arrecadações estão sendo feitas na Cardinali Imóveis, Roca Imóveis e Cia do Imóvel. Quem for doar, basta levar qualquer quantidade de alimento não perecível e deixar no ponto de arrecadação.

A campanha irá até o começo de novembro.

