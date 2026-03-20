Rede Feminina de Combate ao CÃ¢ncer de SÃ£o Carlos amplia atendimento e busca apoio para manter assistÃªncia

A Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer desempenha um papel fundamental no apoio a pacientes oncológicos em situação de vulnerabilidade na cidade de São Carlos e região. Fundada em 1953, a entidade beneficente sem fins lucrativos foi criada com o objetivo de oferecer assistência a pessoas carentes em tratamento contra o câncer.

De acordo com a gerente administrativa da instituição, Flávia de Oliveira Leite Marchesoni, a Rede já atendeu aproximadamente 4.500 pacientes ao longo de seus 73 anos de atuação. “Atualmente, cerca de 300 pessoas recebem algum tipo de assistência da entidade”, afirma.

Entre os serviços oferecidos estão a distribuição de medicamentos, cestas básicas, suplementos alimentares, atendimento psicológico, assistência social, orientação jurídica e visitas domiciliares. Parte dos pacientes recebe apoio alimentar durante o período de tratamento. “Hoje atendemos cerca de 300 pacientes cadastrados, dos quais aproximadamente 100 recebem cesta básica e cerca de 80 necessitam de suplementos alimentares e medicamentos que não estão disponíveis na rede pública”, explica Flávia.

A entidade conta com o trabalho de cerca de 80 voluntários e depende exclusivamente da solidariedade da comunidade para manter suas atividades, já que não recebe recursos fixos do poder público.

Carnê solidário ajuda a manter o atendimento

Uma das principais formas de contribuição é o ticket solidário do carnê do IPTU, um boleto facultativo que acompanha o carnê do imposto municipal. O valor da doação pode ser definido pelo próprio contribuinte e é destinado integralmente à manutenção das atividades da Rede.

Além disso, a população também pode colaborar por meio de doações via Pix, utilizando a chave CNPJ 00.575.644/0001-08, ou com a doação de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, fraldas geriátricas, suplementos alimentares, roupas em bom estado, utensílios, brinquedos e roupas de cama para doações e para brechó da instituição.

A entidade também recebe doação de cabelo humano, com comprimento mínimo de 15 centímetros, que é utilizado na confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento de quimioterapia.

Eventos e parcerias fortalecem arrecadação

Para garantir a continuidade dos atendimentos, a Rede Feminina promove diversas ações de arrecadação ao longo do ano, como rifas, bazares e eventos solidários. Entre eles, estão o Bazar de Bordados Feirart, o Bazar Amigas do Peito — realizado em datas como o Dia das Mães, Outubro Rosa e Natal — além do tradicional brechó da instituição.

“A entidade também conta com parcerias ocasionais com empresas e instituições da cidade, como Pizzaria Bella Capri, Outback Steakhouse, Unimed, ACISC, Havan e o Shopping Iguatemi São Carlos. Nos últimos anos também foram promovidas cavalgadas solidárias e um leilão de animais rurais para arrecadação de recursos”, explica Flávia.

Voluntariado aberto à população

Apesar do nome, o trabalho da Rede Feminina não é restrito apenas às mulheres. A instituição aceita voluntários de ambos os sexos interessados em contribuir com as atividades da entidade.

Os pacientes atendidos são pessoas em tratamento contra o câncer da cidade e região, devidamente cadastradas após visita domiciliar realizada pela equipe da instituição, que avalia as necessidades de cada família.

“Com décadas de atuação e milhares de atendimentos realizados, a Rede Feminina reforça a importância da participação da comunidade para que o trabalho de acolhimento e assistência continue beneficiando pacientes que enfrentam um dos momentos mais delicados de suas vidas”, finaliza a gerente.

Leia TambÃ©m