Rede de esgoto estoura e dejetos invadem casa no Aracy

ATUALIZAÇÃO 14:51H- SAAE foi ao local e fez o reparo.

A família residente na casa numeral 1010, na rua Carolina Ferreira da Silva, no Cidade Aracy 1, passa por maus bocados há dois dias.

O motivo é que a rede de esgoto estourou e dejetos invadem o lar e provoca inúmeros incômodos, uma vez que os moradores estão impedidos de utilizarem o banheiro e até mesmo a cozinha, sendo assim impossibilitados de fazerem a refeição diária.

No início da tarde desta terça-feira, 24, a dona de casa residente na moradia entrou em contato com o São Carlos Agora e teceu inúmeras críticas, uma vez que afirmou ter entrado em contato com Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), porém ninguém resolveu o problema.

“Sou idosa e em casa há crianças. Já liguei várias vezes no Saae, mas nada é feito. Considero um grande descaso”, finalizou.

