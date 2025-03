Mato alto e descarte irregular de lixo dominam as reclamaÃ§Ãµes da semana em SÃ£o Carlos

Compartilhar no facebook

No início desta semana, o São Carlos Agora recebeu reclamações e denúncias de moradores (leitores) que mostraram indignação e bronca por questões que consideram de “abandono público”. A maioria delas, versa sobre mato alto e descarte irregular de lixo em vários pontos de São Carlos.

Um dos leitores encaminhou uma denúncia dando conta que uma casa possivelmente abandonada na Vila Brasília, teria virado depósito de lixo.

De acordo com ele, a moradia, além dos resíduos sólidos, seria frequentada por pessoas de origem suspeita que seriam usuárias de drogas.

“Já foi feito reclamação na Prefeitura, mas nada foi feito até agora”, salientou o reclamante, informando que a residência fica na rua Luiz Martins Rodrigues.

Outra indignação vem da Vila Alpes. Um morador salientou que em um terreno, na rua Sargento João da Silva Rocha Filho, o mato está alto que causa apreensão nas residências que ficam em seu entorno.

Já no Jardim Douradinho, em frente a um terreno que seria da Prefeitura Municipal, há descarte irregular de lixo.

“Temos vizinhos acumulando enormes quantidades de lixo, junto com recicláveis e está transformando a vizinhança em “circo animado”, ironizou o reclamante, pois o local tem atraído cobras, aranhas e uma população gigantesca de Quatis. “Tem muito mais lixo jogado. Tenho filho pequeno, que estuda em um Cemei e morro de medo de acidentes com animais peçonhentos e dengue”, explicou.

De acordo com o morador, há aproximadamente estaria solicitando ajuda das autoridades responsáveis, porém nada foi feito de até a presente data. O terreno em questão fica na rua Francisca Dirce Barbosa, altura do numeral 64, explicou.

Até mesmo o entorno da UPA Santa Felicia não escapou dos atentos leitores do SCA. De acordo com um morador, em terrenos no entorno da unidade de saúde o matagal tomou conta, chegando até a calçada.

Ele relata que o temor aumenta levando em conta o surto de dengue que atingiu São Carlos. “Se não limparem esses terrenos, tudo pode piorar”, alertou, salientando que os problemas estão na Avenida Miguel Abdenur Filho, atrás da Upa Santa Felicia.

