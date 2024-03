Terrenos em estado de abandono e escorpiões tiram o sono da população de São Carlos

Mato alto, terreno em estado de abandono e a presença de escorpiões. O “combo” é resultante de problemas pontuados por leitores do São Carlos Agora que entraram em contato nesta quarta-feira, 6, em busca de soluções. O que há de comum nas solicitações é que todos querem soluções e suas reivindicações atendidas pelo Poder Público.

Os problemas acontecem em vários bairros em regiões diferentes de São Carlos. Na rua Luiz Gonzaga Segnini esquina com a estrada municipal Washington José Pêra (continuação da Avenida José Pereira Lopes), segundo um leitor está super perigoso para os pedestres, principalmente idosos e pessoas com seus pet's. De acordo com ele não há calçada e são obrigados a caminhar pela rua.

De acordo com o reclamante há ainda o risco de acidentes colisões entre veículos. “Eu mesmo, chegando com o carro na esquina, um rapaz fez a curva um pouco fechada demais e deu de frente comigo. Ali não temos visão de ninguém se aproximando”, relatou, afirmando ainda que outro problema, são os animais peçonhentos que estão aparecendo devido ao mato alto.

Limpeza

Outro leitor revelou ao SCA que fez reclamação na Ouvidoria da Prefeitura Municipal, referente a limpeza de uma área pública e calçada que se estende desde o condomínio Jardim das Araucárias até a entrada do parque Urbano Samuel Murgel Branco (038055/2024). Isso no dia 14 de janeiro deste ano. De acordo com o leitor, na resposta da Ouvidoria consta como limpo, porém o mato está com mais de dois metros de altura, encobrindo toda a calçada.

No Ipê Mirim

Outra reclamação vem do Residencial Ipê Mirim. De acordo com o solicitante, há descarte irregular de resíduos sólidos em uma mata e ainda, não há iluminação em alguns pontos do bairro. “Ou luz insuficiente”, relatou. “Não nos sentimos seguros pra ir e vir durante a noite. Já reclamamos para vereadores e nada foi feito até agora”, garantiu.

Mato e bichos

De acordo com uma dona de casa residente na rua Hércules Sachi próximo ao numeral 686, na Vila Santa Madre Cabrini, o problema é considerado grave.

De acordo com ela, uma rua inteira está sendo coberta por mato e animais peçonhentos. “Muitas crianças correm risco de ser picadas por escorpiões”, disse ao exibir uma foto onde mostra o animal capturado. “Tenho um bebê e estou com muito medo desses animais”, disse.

Outro problema foi relatado por um leitor. Segundo ele, há mato cobrindo toda a calçada no final da rua Coronel Leopoldo Prado, no Mirante da Bela Vista.

Deixaram galhos pra trás

Um morador residente no CDHU, na Vila Isabel relatou que o bairro está virando um matagal. “Aqui é só mato”, disse. De acordo com ele, após funcionários públicos cortarem as árvores após um dia de chuva, apenas os troncos mais grossos teriam sido recolhidos e muitos galhos ficaram para trás. Denunciou que já foram capturados escorpiões no local.

Terreno em estado de abandono

Por fim, uma reclamação que vem do Cidade Aracy. Na rua João Alberto Caruso, ao lado do numeral 72, há um sério problema.

Um morador afirmou que há um terreno em estado de abandono, e no local há muito entulho e mato alto. “Isso em frente da minha casa”. Ele afirmou que há um ano faz reclamações na Prefeitura e até com vereadores. Porém nenhuma providência foi tomada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também