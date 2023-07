Crédito: Whatsapp SCA

Catadora de recicláveis que teve cômodo destruído pela chuva pede doação de material de construção

A catadora de recicláveis Marinalva Santana Ramos entrou em contato com a redação do São Carlos Agora para pedir ajuda dos leitores para reconstruir um cômodo de madeira que foi destruído pela chuva no começo do ano.

Atualmente Marinalva recebe R$ 650,00 do programa Bolsa Família e não tem condições de comprar o material para refazer o quarto da filha de 15 anos. Hoje ela mora de favor com a adolescente nos fundos de uma residência na rua Dr. Antônio Pereira de Novais, 607, no Jardim Zavaglia.

A mulher pede principalmente tijolos, areia e cimento ou mesmo madeira. Quem puder ajudar deve entrar em contato com o telefone (16) 99285-7517.

