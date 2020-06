Receita Federal descobre fraude no imposto de renda em São Carlos e rombo chega a R$ 10 milhões

Crédito: Agência Brasil

Uma fraude nas deduções de imposto de renda de pessoa física dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 é apurada em operação especial, realizada na última quarta-feira (17) e comandada pela Receita Federal do Brasil em Araraquara.

É que o órgão nacional descobriu um esquema fraudulento de deduções, onde os contribuintes eram cooptados por uma pessoa, de São Carlos, para inserir deduções inexistentes nas declarações e, assim, aumentar o valor do imposto de renda a restituir ou diminuir o valor do imposto de renda a pagar.

A fraude se desenrola desde o ano de 2015. Eram inseridas nas declarações falsas despesas médicas, com dependentes, com instrução, com previdência privada e com pensão alimentícia. O esquema ocasionou aos cofres da União Federal perda de cerca de R$ 10 milhões nos anos de 2015 a 2018, abrangendo mais de mil contribuintes.

Inicialmente, a Delegacia da Receita Federal intimou essa pessoa que elaborava as declarações e, também, mais de 100 contribuintes que receberam restituição em valores indevidos. A multa para os envolvidos pode chegar a 225% do imposto devido, sem prejuízo da Representação Fiscal para Fins Penais. (RCIA)

