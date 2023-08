Recapeamento da avenida Getúlio Vargas termina no próximo sábado - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), informa que no próximo sábado (19/08), será realizada a última etapa do serviço de recapeamento da avenida Getúlio Vargas.

Para finalizar o recape será necessária a interdição da Rotatória da antiga Cardinalli, na confluência com avenida Heitor José Reali, durante todo o sábado.A alternativa dos motoristas para chegar na Rodovia Washington Luís será pela Arena Tusca, via rua Sebastião Adão Jr.

O serviço começou no dia 12 de agosto e no total serão recapeados 18.719,72 metros quadrados, um investimento de mais de R$ 2 milhões com créditos conquistados junto ao Desenvolve SP, no valor total de R$ 14,9 milhões.

Já foram beneficiados com o serviço de recape por meio desses recursos o Parque Fher, Vila Isabel, Jardim São Paulo e as ruas Padre Teixeira e Campos Salles.

Também estão previstas as melhorias das vias do Parque Industrial, Vila Sônia, Jardim Gonzaga, Vila Conceição, Presidente Collor e Antenor Garcia.

