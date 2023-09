Recapeamento avança em ruas e avenidas do bairro Cidade Aracy

Recapeamento na entrada do bairro Cidade Aracy - Crédito: divulgação

O serviço de recapeamento continua sendo realizado em São Carlos na região sul da cidade. O bairro beneficiado desta vez é o Cidade Aracy. No total, serão recuperados 27.418 m2 de vias públicas, um investimento de R$ 1.892.433,62 com recursos provenientes de operação de crédito realizado pela Prefeitura de São Carlos junto ao Desenvolve SP, no valor total de R$ 14,9 milhões.

Com esses recursos também já foram recuperadas ruas da Vila Conceição (25.503 m2), incluindo a avenida Papa João Paulo VI, Jardim Gonzaga (19.822 m2), Parque Fher (40.000 m2), Jardim São Paulo (13.530 m2), avenida Getúlio Vargas (18.719 m2), Parque Industrial (19.900 m2), Vila Izabel (11.334 m2), além das ruas Padre Teixeira e Campos Salles.

O secretário de Governo, Netto Donato, acompanhou os serviços na tarde desta sexta-feira (15/09), juntamente com o vereador Dé Alvim, e afirmou que o recapeamento continuará sendo realizado em mais bairros. “O trabalho de recape vai seguir em outras regiões da cidade, inclusive já estamos com novos processos licitatórios abertos. Um deles no valor estimado em R$ 19.688.441,84 para a realização de recapeamento asfáltico, além de obras de pavimentação e drenagem pelo Programa Nossa Rua. A determinação do prefeito Airton Garcia é que os locais que não receberam a melhoria nas etapas anteriores sejam contemplados agora”, disse Netto.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, João Muller, por esse contrato o serviço chegou a 42 quarteirões dos bairros da região sul e em algumas vias centrais e os distritos também foram atendidos. “Por outros convênios, também já atendemos os distritos de Água Vermelha e de Santa Eudóxia. Água Vermelha recebeu o serviço na avenida Bela Cintra, via que faz conexão com a estrada vicinal Abel Terrugi. O recape foi realizado em 4,5 mil metros quadrados pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER), um investimento de R$ 400 mil. Por outro processo licitatório, finalizamos a 3ª fase do recapeamento das vias públicas no distrito de Santa Eudóxia, um investimento de R$ 659.074,84. Agora vamos aguardar a finalização das outras licitações para iniciarmos mais uma etapa”, explica Muller.

Na sua primeira administração do prefeito Airton Garcia (2017 a 2020) foram recapeados mais de 3.700 quarteirões de vias em diversas regiões da cidade.

