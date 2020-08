Recapeamento avança e atende mais três bairros de São Carlos simultaneamente

Crédito: Divulgação

O serviço de recapeamento segue por várias regiões da cidade dentro da etapa dos R$ 30 milhões liberados pelo Banco do Brasil para a Prefeitura de São Carlos. No total serão recapeados 27 bairros e 1.500 quarteirões nesta fase.

Na região central a equipe iniciou o recapeamento pela avenida Carlos Botelho, seguindo para a XV de Novembro, rua Jesuíno de Arruda, Padre Teixeira e Treze de Maio. Também já atendeu o Jardim Cardinalli, Portal do Sol, Ipanema, Santa Mônica, Vila Pureza e fez trecho que faltava na Miguel Petroni (sentido rodovia/centro) e trecho da avenida Trabalhador São-carlense. Uma equipe também fez alguns trechos do Santa Felícia, porém para terminar o serviço nesse bairro será necessário aguardar que o SAAE finalize os trabalhos nessa região.

Pelo cronograma estabelecido pela Secretaria de Obras Públicas e de Serviços Públicos, após essa etapa as equipes seguem para o Jardim Itamaraty na próxima semana. Até o momento já foram feitos mais de 270 mil metros quadrados de recapeamento nesta etapa.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Reginaldo Peronti, pasta que coordena os trabalhos e que fiscaliza a qualidade do serviço prestado pelas empresas vencedoras dos processos licitatórios, ainda serão atendidos os seguintes bairros: Jardim Medeiros, Jardim Beatriz, Vila Carmem, Boas Vista (1 e 2), Recreio dos Bandeirantes, Jardim Bandeirantes, Jardim Brasil, Vila Monteiro, Jardim Ricetti, Bicão, Vila Nery, Jardim Tortorelli (duas últimas ruas), Vila Marina, Jacobucci, Vila São José, Munique, Maria Stella Fagá e trechos da avenida Trabalhador São-carlense, próximo à USP e terminal rodoviário.

“Nos reunimos com o SAAE e a equipe da autarquia sempre vai passar antes para verificar a situação das vias e se necessário já faz a parte deles. Também estamos trabalhando com as equipes de limpeza nesses locais e de poda de árvores nas áreas públicas”, explica Mariel Olmo, secretário municipal de Serviços Públicos.

Na etapa anterior quando foram investidos R$ 20 milhões com recursos da Caixa Econômica Federal, foram recapeados 956 quarteirões, outros 745 foram recuperados com recursos próprios, totalizando 1.701 quarteirões recuperados. Já nesta etapa dos R$ 30 milhões a previsão é recapear mais 1.500 quarteirões, totalizando 3.200 quarteirões. Recentemente também foi investido R$ 1,8 milhão com recursos próprios no recapeamento do bairro Presidente Collor.

O prefeito faz questão de acompanhar o serviço em todas as regiões da cidade. No início dessa semana esteve na rua Jesuíno de Arruda e nos bairros São Carlos III e Ipanema. “O serviço de recape não vai parar até o final da minha administração. Além desses R$ 30 milhões temos outros recapes que vamos tentar fazer com recursos próprios. A nossa intenção é recapear 90% das ruas da cidade até dezembro”, afirmou o prefeito Airton Garcia.

