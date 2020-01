Recape retorna nesta quarta-feira pela Walter de Camargo Schutzer

Crédito: Divulgação

Depois das férias coletivas, a empresa responsável pelo recape das ruas de São Carlos retorna ao trabalho nesta quarta-feira (8/1/2020) pela ruaWalter de Camargo Schutzer, na Vila São José. Essa etapa do recape faz parte do convênio estabelecido entre o município e a Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA, no valor de R$ 20 milhões.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Reginaldo Peronti, finalizando o trecho que faltava na Vila São José as equipes seguem para o Jardim Paulistano. “A previsão é que na próxima segunda-feira, dia 13, duas equipes iniciem os serviços no Jardim Paulistano e outra equipe faça a rua Miguel Petroni, via que precisa ser feita agora em virtude das férias escolares. Nesse período ocorre uma diminuição do fluxo de tráfego na região de acesso às universidades”, justifica Peronti.

Após a finalização desses locais as equipes seguem para o Jardim Centenário, Romeu Tortorelli, Santa Felícia, Santa Paula, Cruzeiro do Sul e Pacaembu, finalizando desta forma a recuperação de mais 956 quarteirões.

Desde 2017 a Prefeitura vem investindo no serviço de recape. Na etapa dos 20 milhões serão recuperados no total 956 quarteirões, com outros 745 já recuperados com recursos próprios, emendas parlamentares e participação do Governo do Estado a Prefeitura vai totalizar 1.701 quarteirões recuperados.

NOVA ETAPA- Em 2020 também serão recapeados mais 1.500 quarteirões e atendidos outros 27 bairros com o financiamento conquistado junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 30 milhões. Nessa etapa receberão os serviços os seguintes bairros: Jardim Medeiros, Jardim Beatriz, Vila Carmem, Boas Vista (1 e 2), Recreio dos Bandeirantes, Jardim Paulista, Jardim Bandeirantes, Acapulco, São Carlos III, Ipanema, Santa Mônica, Jardim Brasil, Vila Monteiro, Jardim Ricetti, Portal do Sol, Cardinalli, Bicão, Vila Nery, Centro (trechos da ruas XV de Novembro, Carlos Botelho e Rui Barbosa), Jardim Tortorelli (duas últimas ruas), Samambaia, Vila Marina, Jacobucci, Vila São José, Munique, Itamarati, Maria Stella Fagá e trechos da avenida Trabalhador São-carlense, próximo à USP e terminal rodoviário.

“O serviço de recape não vai parar até o final da minha administração. A nossa intenção é recapear 90% das ruas da cidade em quatro anos. Com esses R$ 30 milhões vamos chegar a 85% das ruas recuperadas, mas vamos continuar trabalhando e por meio de emendas e investimentos próprios vamos perseguir os 90%”, afirma prefeito Airton Garcia.

