Recape da rua Larga começa nesta sexta-feira

15 Out 2020

Crédito: Divulgação

O serviço de recapeamento segue por várias regiões da cidade dentro da etapa dos R$ 30 milhões liberados pelo Banco do Brasil para a Prefeitura de São Carlos. No total serão recapeados 27 bairros e 1.500 quarteirões nesta fase.

Nesta semana as equipes trabalham em três frentes: Vila Prado, Santa Felícia e Boa Vista. Pelo cronograma estabelecido pelas equipes das secretárias de Obras e de Serviços Públicos no próximo fim de semana, na sexta-feira (16/10) e sábado (17/10) o serviço de recapeamento será realizado na avenida Teixeira de Barros, conhecida também como rua Larga, uma das principais via de acesso a Vila Prado.

“Como é uma avenida bastante movimentada pedimos a compreensão dos motoristas e moradores. Vamos trabalhar por trechos, inicialmente até a travessa Leopoldo Prado. A ideia é que a cada dois quarteirões prontos, um trecho já seja liberado para a passagem de veículos”, explica Arthur Cotrim, diretor da Secretaria de Obras Públicas.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, até o final deste ano a intenção é recuperar 3.200 quarteirões. “Além dos R$ 30 milhões acabamos de licitar mais R$ 2,3 milhões para atender o Jardim Maracanã, Astolpho Luiz do Prado, Timburis e Jardim Alvorada. Já recapeamos mais de 280 km de vias, mas o serviço continua em vários pontos da cidade”, finaliza Olmo.

O próximo bairro a receber o serviço de recapeamento é o Jardim Jacobucci.

