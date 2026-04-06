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segunda, 06 de abril de 2026
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Recadastramento para moradias do Santa Felícia II já pode ser feito online

06 Abr 2026 - 13h14Por Da redação
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Residencial Santa Felícia - Crédito: SCA Residencial Santa Felícia - Crédito: SCA

A Prefeitura de São Carlos abriu o período de recadastramento para famílias interessadas em unidades habitacionais do Residencial Santa Felícia II. O processo, conduzido pela Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária, deve ser realizado exclusivamente pela internet até o dia 30 de abril.

O recadastramento é destinado aos participantes de programas habitacionais vinculados ao Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (FAR). Para participar, os interessados devem acessar o sistema HABISOFT, disponível no site oficial da Prefeitura ou diretamente pelo link: https://app.habisoft.com.br/acessocidadao?hs=bc17zi1CBcXYqbqHmkk7ww.

De acordo com a administração municipal, o objetivo é identificar e selecionar famílias que atendam aos critérios de elegibilidade definidos pela Portaria MCID nº 738, de 22 de julho de 2024, priorizando aquelas em situação de maior vulnerabilidade social.

Entre os requisitos estão: residir em São Carlos há mais de três anos, não possuir imóvel em nome próprio, não ter sido beneficiado por programas habitacionais nos últimos dez anos, manter os dados atualizados no Cadastro Único e ter renda familiar de até R$ 2.850.

A Prefeitura ressalta que o recadastramento atende às exigências da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades, em função de mudanças recentes no programa federal que ampliaram os critérios de participação. Com isso, passam a ter prioridade grupos como mães solo, famílias com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos e cidadãos em situação de vulnerabilidade.

O processo será feito por autodeclaração, sendo de responsabilidade do candidato a veracidade das informações prestadas. Após essa etapa, os dados serão encaminhados à Caixa Econômica Federal, responsável pela seleção final dos beneficiários.

Ao todo, 230 candidatos serão selecionados para concorrer às 200 unidades habitacionais disponíveis, além da formação de uma lista com 30 suplentes para casos de pendências ou irregularidades na documentação.

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