Reajuste cobre inflação e representa ganho acima da correção inflacionária, afirma prefeitura

A proposta da Prefeitura de reajustar os salários em 6,56% sendo 5,06% correspondente ao IPCA e 1,5% de aumento real não apenas cobre a inflação, como também representa um ganho acima da correção inflacionária, o que demonstra um esforço da administração em valorizar os servidores.

Além disso, o aumento do vale-refeição de R$ 1.005,00 para R$ 1.200,00, (o que representa 19,4% de aumento), e a redução da contribuição na cesta básica para diversas faixas salariais indicam a melhoria nas condições salariais dos trabalhadores. A Faixa Salarial II, por exemplo, teve sua contribuição reduzida de 20% para 15%, enquanto a Faixa III passou de 60% para 40%, aliviando o peso financeiro sobre os servidores.

A Prefeitura de São Carlos, ao longo dos últimos quatro anos, é a que melhor remunera os servidores em relação aos municípios de médio porte da região central do Estado. Em 2022, o reajuste foi de 18% (10,54% de IPCA e 7,46% aumento real), o ticket refeição passou de R$ 572,00 para R$ 650,00. Já em 2023, o reajuste concedido pela Prefeitura foi de 12% (5,60% de IPCA e 6,40% aumento real), o ticket refeição passou de R$ 650 para R$ 900,00. Em 2022, pós-pandemia, o reajuste foi de 18% (10,54% IPCA e 7,46% aumento real) e a partir de 01/06/2022 mais 6% sobre os 18%, totalizando 25,2%. Desde 2022, o servidor público da Prefeitura de São Carlos já recebeu 43% de reajuste.

Neste mesmo período, a cidade vizinha de Araraquara repassou aos servidores somente o IPCA e nenhum centavo de aumento real, sendo 5% em 2022; 5% em 2023 e 6% no ano passado. O ticket refeição neste momento é de R$ 850,00 na Prefeitura de Araraquara.

Comparativo com outros municípios: Rio Claro, esse ano está oferecendo 4,56% de reajuste e vale alimentação de R$ 935,00. Ano passado concedeu 5%. Em 2023 o funcionalismo de Rio Claro recebeu 3,79%; em 2022, 8% de reajuste.

Já Ribeirão Preto concedeu 10,60% (2022), 6% (2023), 4,5% (2024), para 2025 as negociações ainda não foram abertas. Campinas concedeu 15% (2022), 4,52% (2023) e 3,69 (2024) e a capital concedeu 0,01% (2022), 5% (2023) e 2,16% (2024).

De acordo com a Secretaria de Fazenda de São Carlos, com o reajuste de 6,56%, a folha da Prefeitura vai passar de R$ 43,2 milhões para R$ 46 milhões mensais com os encargos. Já o limite prudencial vai chegar a 48,55%. A partir de 48,60% o TC já emite alerta.

Para o prefeito Netto Donato, a proposta é condizente com a realidade financeira do município. "Sabemos que a valorização dos servidores é fundamental para garantir serviços públicos de qualidade. Por isso, realizamos um estudo detalhado, comparando a remuneração oferecida em municípios de porte semelhante ao nosso, e até maiores. Com base nesses dados, chegamos a um reajuste justo e responsável, alinhado com as finanças do município e com o compromisso de manter a sustentabilidade orçamentária. Dessa forma, garantimos que nossos profissionais recebam um salário compatível com sua dedicação e competência, sem comprometer os investimentos em outras áreas essenciais para nossa população. Continuamos firmes no compromisso inadiável de tornar nossa cidade um exemplo de gestão equilibrada e com valorização permanente dos servidores", ressaltou Netto.

A negociação e o diálogo seriam caminhos mais justos e equilibrados para garantir melhorias, sem prejudicar aqueles que dependem dos serviços prestados pelos servidores municipais.

