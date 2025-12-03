(16) 99963-6036
quarta, 03 de dezembro de 2025
Reabilitação de poço pode afetar abastecimento no Nova Estância e região

03 Dez 2025 - 14h29Por Jéssica C.R.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) iniciou uma reabilitação estrutural completa no poço tubular profundo localizado no Centro de Produção, Reservação e Distribuição do bairro Nova Estância. A intervenção começou após a substituição da bomba submersa, quando uma inspeção interna por vídeo percorreu toda a extensão do poço e identificou a necessidade de recuperação imediata da estrutura.

Segundo o SAAE, o procedimento é indispensável para garantir a eficiência do sistema de captação e assegurar o abastecimento adequado da região. Os trabalhos incluem etapas específicas de limpeza, reparos estruturais e melhorias na capacidade produtiva do poço. Equipes especializadas já estão atuando, e o cronograma de execução foi iniciado.

A previsão é de que os serviços sejam concluídos em até dez dias. Durante esse período, os bairros Nova Estância, Vila Brasília, Jardim São Gabriel e Vila Marina poderão registrar baixa pressão pontual.

Para reduzir os impactos aos moradores, o SAAE está realizando manobras técnicas na rede de distribuição do bairro Vila Nery, de modo a reforçar temporariamente o abastecimento da região afetada. Caminhões-pipa também estão disponíveis para garantir atendimento emergencial.

