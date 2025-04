Raquel Auxiliadora solicita estudo para implantação de home office para servidores municipais

Raquel Auxiliadora - Crédito: divulgação

A vereadora Raquel Auxiliadora (PT) protocolou, nesta terça-feira (08), um requerimento solicitando estudo para regulamentação e implantação de home office para servidores da Prefeitura de São Carlos.

De acordo com o requerimento da vereadora, quando não há a necessidade presencial, a exemplo de análises processuais, estudos e pesquisas, elaboração de relatórios e pareceres, acompanhamento de ações, programas e projetos etc. via sistemas e recursos computacionais, o serviço pode e deve ser realizado de forma remota.

Da mesma forma, a vereadora argumenta no requerimento que no home office existe maior produtividade associada à satisfação do servidor em trabalho remoto, redução de custos para a instituição, a contribuição para redução do trânsito nas cidades, a otimização do tempo para o servidor, inclusive com redução do absenteísmo, o que traz novos reflexos à produtividade e à economia, entre outros ganhos, tudo em prol de um serviço público mais eficiente e eficaz para a sociedade.

O requerimento, depois de analisado no Plenário da Câmara, será encaminhado à Prefeitura Municipal.



