Rancho 100 fronteira adia curso de Doma Internacional

Crédito: Divulgação

Devido à pandemia do Covid-19, o Curso Internacional de Doma que seria realizado nos dias 27, 28 e 29 de março em São Carlos foi adiado. Seguindo as normas do Ministério da Saúde e do decreto baixado pelo prefeito municipal Airton Garcia (PSL), os organizadores estudarão uma nova data oportuna para o curso com técnicas de doma internacionais do Mestre Felipe do Centro Hípico de Artes Equestres de Atibaia.

“A procura foi grande e seria lindo e importante, porém, saúde do próximo é a prioridade e esta pandemia é impactante. Ficaremos em casa e juntos sairemos desta difícil situação mundial”, finalizou Fran Suderia.

As pessoas que fizeram às inscrições já tiveram os valores devolvidos e suas vagas asseguradas futuramente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também