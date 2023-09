Estrutura metálica ficou retorcida - Crédito: Whatsapp

As rajadas de vento que atingiram São Carlos junto com a chuva na manhã desta quarta-feira (27) provocaram danos na cobertura de um posto de combustíveis no Jardim Paulistano. O SCA recebeu imagens via Whatsapp (16-99963-6036) que mostram parte da estrutura metálica retorcida.

O vento também provocou queda de árvores em alguns pontos da cidade. Motorista enfrenta trânsito congestionado na ida ao trabalho.

