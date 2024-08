Centro de São Carlos -

Rajadas de vento moderadas atingem São Carlos na manhã desta sexta-feira (23). O vento forte pode fazer subir poeira e provocar nova nuvem na cidade.



Segundo o IPMET de Bauru, a sexta-feira será de tempo estável com céu claro a poucas nuvens, baixa umidade do ar e temperaturas elevadas no estado de São Paulo, devido à atuação da massa de ar seco. No final do dia, uma nova frente fria aproxima-se do estado paulista.

Leia Também