Rádio UFSCar lança chamada pública para novos programas em 2026

Já pensou em ter um programa de rádio? A Rádio UFSCar, emissora educativa da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está com inscrições abertas para a Chamada Pública que irá completar a grade de programação de 2026. A iniciativa é aberta a qualquer pessoa com idade a partir de 18 anos, que pode propor um programa inédito e definir duração, periodicidade — semanal, quinzenal, mensal ou exibição única — e formato, como entrevistas, discotecagem, entre outros.

As inscrições seguem até o dia 16 de janeiro e devem ser realizadas exclusivamente pelo site radio.ufscar.br/chamadapublica.

De acordo com a emissora, a Chamada Pública de 2026 tem como objetivo selecionar seis novos programas, além da formação de cadastro reserva. Neste ano, a Rádio UFSCar optou por encaminhar uma carta-convite aos responsáveis pelos programas que já integram a grade atual, convidando-os a permanecer na programação do próximo ano.

Segundo a coordenadora de Operações da Rádio UFSCar e integrante da Comissão de Seleção, Vanessa Torres, a proposta busca equilibrar continuidade e inovação. “Nossa intenção foi valorizar os programas que se mantêm alinhados aos objetivos e diretrizes da Rádio UFSCar e, ao mesmo tempo, permitir a inclusão de novos projetos com propostas inéditas, promovendo maior diversidade da nossa programação”, destaca.

Todas as informações sobre critérios de seleção, prazos e orientações para envio das propostas estão disponíveis no Portal da UFSCar.