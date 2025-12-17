(16) 99963-6036
quarta, 17 de dezembro de 2025
Cidade

Rádio UFSCar lança chamada pública para novos programas em 2026

16 Dez 2025 - 23h04Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
(Imagem: Divulgação) - (Imagem: Divulgação) -

Já pensou em ter um programa de rádio? A Rádio UFSCar, emissora educativa da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está com inscrições abertas para a Chamada Pública que irá completar a grade de programação de 2026. A iniciativa é aberta a qualquer pessoa com idade a partir de 18 anos, que pode propor um programa inédito e definir duração, periodicidade — semanal, quinzenal, mensal ou exibição única — e formato, como entrevistas, discotecagem, entre outros.

As inscrições seguem até o dia 16 de janeiro e devem ser realizadas exclusivamente pelo site radio.ufscar.br/chamadapublica.

De acordo com a emissora, a Chamada Pública de 2026 tem como objetivo selecionar seis novos programas, além da formação de cadastro reserva. Neste ano, a Rádio UFSCar optou por encaminhar uma carta-convite aos responsáveis pelos programas que já integram a grade atual, convidando-os a permanecer na programação do próximo ano.

Segundo a coordenadora de Operações da Rádio UFSCar e integrante da Comissão de Seleção, Vanessa Torres, a proposta busca equilibrar continuidade e inovação. “Nossa intenção foi valorizar os programas que se mantêm alinhados aos objetivos e diretrizes da Rádio UFSCar e, ao mesmo tempo, permitir a inclusão de novos projetos com propostas inéditas, promovendo maior diversidade da nossa programação”, destaca.

Todas as informações sobre critérios de seleção, prazos e orientações para envio das propostas estão disponíveis no Portal da UFSCar.

 
 

Leia Também

Netto Donato confirma pagamento da 2ª parcela do 13&ordm; salário
Cidade19h33 - 16 Dez 2025

Netto Donato confirma pagamento da 2ª parcela do 13º salário

SINDSPAM coloca departamento jurídico à disposição de servidora que denunciou importunação sexual
Cidade17h00 - 16 Dez 2025

SINDSPAM coloca departamento jurídico à disposição de servidora que denunciou importunação sexual

Viatura emprestada quebra na UPA e Bombeiros ficam sem Unidade de Resgate
Cidade16h54 - 16 Dez 2025

Viatura emprestada quebra na UPA e Bombeiros ficam sem Unidade de Resgate

Cobra é encontrada em terreno no Jardim Tangará
Cidade16h20 - 16 Dez 2025

Cobra é encontrada em terreno no Jardim Tangará

UFSCar e parceiros realizam replantio de 140 mudas em três áreas de São Carlos
Cidade15h52 - 16 Dez 2025

UFSCar e parceiros realizam replantio de 140 mudas em três áreas de São Carlos

Últimas Notícias