Rádio Diocesana convoca fiéis para o Terço da Esperança e da Solidariedade

Crédito: Divulgação

A Rádio SDS FM 93,3 – Emissora Oficial da Diocese de São Carlos – irá transmitir ao VIVO, nesta quarta-feira, 18, a partir das 15h30, o Terço da Esperança e da Solidariedade, que será realizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em comunhão com o Papa Francisco no compromisso de intensificar as orações neste período em que se é enfrentada a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus.

O ouvinte poderá acompanhar pelos 93,3 FM da SDS, bem como pelo www.radiosds.com.br e pelo aplicativo SDS FM e pela live na página oficial: SDS 93,3 Diocese de São Carlos.

A iniciativa, principalmente em momentos delicados e difíceis como este, busca elevar os corações ao Deus da Vida, no acolhimento de Sua Palavra, fortalecendo a fé, a esperança e a união. “Conscientes de que as restrições ao convívio não durarão para sempre, aprendamos a valorizar a fraternidade, tornando-nos ainda mais desejosos de, passada a pandemia, podermos estar juntos, celebrando a vida, a saúde, a concórdia e a paz” (trecho da nota “Tempos de Esperança e Solidariedade” da CNBB).

Conscientes, ainda, à luz da Palavra de Deus, para o sentido da vida como Dom e Compromisso, tema da Campanha da Fraternidade deste ano, a intenção de oração do terço é dedicada também, além das vítimas, aos profissionais que, incansavelmente, trabalham por uma solução. "Sejamos disciplinados, obedeçamos às orientações e decisões para nosso bem e não nos falte o discernimento sábio para cancelamentos e orientações que preservem a vida como compromisso com nosso dom mais precioso” (trecho da nota “Tempos de Esperança e Solidariedade” da CNBB).

