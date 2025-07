Radialistas são-carlenses comemoram 90 anos de A Voz do Brasil

Microfone do programa A Voz do Brasil: programa marcou a história brasileira durante quase um século - Crédito: Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Nesta terça-feira, 22 de julho, o programa de rádio “A Voz do Brasil” celebra 90 anos de existência. Criado em 1935 durante o governo de Getúlio Vargas, inicialmente com o nome "A Hora do Brasil", o programa é o noticiário de rádio mais antigo do país ainda em execução contínua e já foi reconhecido pelo Guinness Book como o mais longevo do gênero no mundo.

Para marcar a data histórica, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) promove uma série de ações comemorativas e amplia a presença digital do programa. A partir de agora, o conteúdo será disponibilizado em plataformas de áudio como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e Castbox. No Spotify, inclusive, será possível acompanhar o noticiário também em formato de videocast.

Referência de informação para o país

Ao longo de nove décadas, “A Voz do Brasil” resistiu a transformações tecnológicas, políticas e sociais sem sair do ar. Para o jornalista Luiz Antonio Garmêndia, diretor da FAFQ TV e comentarista da Jovem Pan São Carlos, o programa permanece essencial, principalmente em regiões afastadas. “Em comunidades do norte amazônico, no Pantanal ou no sul do país, ainda é uma fonte importante de informação”, afirma. Garmêndia reconhece o valor institucional do programa, destacando seu papel no Legislativo e no Tribunal de Contas da União, e ressalta: “Apesar de por vezes ser usado com fins eleitoreiros, continua sendo um instrumento relevante de comunicação e integração nacional”.

O radialista Joziel Gama compartilha da mesma visão. “É um programa chapa branca, sim, mas é o canal oficial para o povo ficar informado. Ainda que não entre em grandes debates, tem espaço para os Poderes da República e cumpre sua função”, pondera, embora critique a obrigatoriedade de exibição fixa às 19h, sugerindo maior flexibilidade de horário.

Programa que marcou gerações

O apresentador Adão Geraldo, da Universitária FM, lembra com carinho da relação familiar com o programa. “Meu pai ouvia todos os dias. Cresci com isso. A Voz do Brasil despertou meu interesse pelo jornalismo”, conta. Para ele, o programa é um verdadeiro marco da comunicação brasileira. “É o noticiário diário mais antigo do mundo. São 90 anos de muita notícia, e mesmo com toda a tecnologia, ainda é amplamente ouvido nos rincões do país”.

São-carlense foi voz oficial do programa

O jornalista e radialista Antônio Carlos Leite, com atuação em São Carlos, foi uma das vozes de “A Voz do Brasil” entre 1979 e 1985. Ele lembra com emoção do período. “Era um marco em minha vida. Apresentávamos o programa na sede da RadioBrás, depois EBN, em Brasília”, recorda. Uma das memórias mais marcantes, segundo ele, envolvia a presença de um agente do SNI que, durante um momento de instabilidade política, assistia ao programa armado com uma metralhadora disfarçada em uma maleta 007 para impedir eventuais invasões ao estúdio.

Além de locutor do programa, Leite também foi a voz oficial do Palácio do Planalto durante o governo de João Batista Figueiredo. Segundo ele, sua saída ocorreu com a mudança de governo. “Nos associaram ao período militar e fomos dispensados”, conta. Sua voz pode ser ouvida, inclusive, na introdução remixada da música “Música Urbana”, da banda brasiliense Capital Inicial.

Celebrações e nova fase digital

Durante a semana do aniversário, “A Voz do Brasil” veicula reportagens especiais sobre sua história, trilhas sonoras e locutores que marcaram época. As homenagens incluem também uma sessão solene no Congresso Nacional, marcada para 5 de agosto, às 11h, e o lançamento de um selo comemorativo pelos Correios.

A Rádio Gov e a Agência Gov também participam com programação temática e reportagens comemorativas. Nas redes sociais, conteúdos especiais serão publicados com depoimentos de ouvintes e ex-locutores, além de entrevistas sobre a importância do programa na vida dos brasileiros.

O presidente da EBC, Jean Lima, destaca o papel histórico da atração: “Celebrar os 90 anos da Voz do Brasil é reconhecer o trabalho de gerações de profissionais e o compromisso com uma comunicação pública de qualidade que chega até os cantos mais distantes do país”.

História e formato atual

Desde sua criação, o programa passou por diferentes órgãos estatais: do Departamento Nacional de Propaganda (DNP) ao atual comando da EBC. Foi testemunha de eventos históricos como a deposição de presidentes, os processos de redemocratização e a construção de Brasília, sempre começando com a icônica abertura de “O Guarani”, de Carlos Gomes, seguida da tradicional vinheta “Em Brasília, 19 horas”.

Atualmente, “A Voz do Brasil” tem duração de uma hora. Os primeiros 25 minutos são dedicados ao Poder Executivo, com produção da EBC. O restante do tempo é reservado aos Poderes Legislativo e Judiciário. A exibição ocorre de segunda a sexta-feira, tradicionalmente às 19h, com possibilidade de retransmissão até as 22h. Agora, também disponível para o público nas principais plataformas digitais.

