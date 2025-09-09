(16) 99963-6036
Radar entra em operação na estrada do Broa

09 Set 2025 - 12h29Por Da redação
Novo radar entra em operação - Crédito: colaborador Novo radar entra em operação - Crédito: colaborador

Nesta terça-feira (9), entrou em funcionamento um novo radar na estrada Domingos Innocentini, conhecida como estrada do Broa, em São Carlos. O equipamento está instalado no trecho identificado como CGR 04 SPA 149/215 003,900Norte/Sul, com limite de velocidade estabelecido em 80 km/h para todos os veículos.

A instalação faz parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em rodovias estaduais não concedidas. Esses dispositivos de fiscalização eletrônica estão distribuídos em mais de 12 mil quilômetros de estradas administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Segundo o órgão, os pontos escolhidos resultam de um mapeamento técnico criterioso, que leva em consideração fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e até áreas com travessia de fauna.

