Rachaduras e buracos mudam visual do Calçadão

Crédito: Maicon Ernesto

Várias rachaduras e buracos no Calçadão da General Osório, no centro de São Carlos, fez com que comerciantes e populares entrassem em contato com o São Carlos Agora, na manhã desta terça-feira, 24.

O problema tem aumentado a cada dia e, com a chegada do final de ano, a expectativa é que o movimento aumente e com isso o trânsito de pedestres possa fazer com que ocorra acidentes.

Os comerciantes informaram que há necessidade de reparos urgentes e salientaram que a obra é nova.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também