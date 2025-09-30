(16) 99963-6036
terça, 30 de setembro de 2025
Cidade

Equipe da Santa Casa promove ação especial com paciente internado há 150 dias

30 Set 2025 - 17h57Por Jessica Carvalho R.
A equipe de Enfermagem do C-Térreo da Santa Casa de São Carlos realizou, recentemente, um gesto de cuidado especial com um paciente que está internado há mais de 150 dias por questões sociais. Atentos ao bem-estar e à autoestima dele, os profissionais organizaram um momento de atenção integral: a equipe se encarregou de fazer a barba, enquanto um barbeiro da cidade, de forma voluntária e gratuita, realizou o corte de cabelo.

“Manter a aparência é importante para que ele se sinta bem e valorizado, mesmo após tanto tempo internado”, destacou Simone Loboschi, coordenadora de Enfermagem do setor. Para ela, pequenas atitudes fazem grande diferença na rotina hospitalar, fortalecendo o vínculo entre pacientes e profissionais.

De acordo com a instituição, esse tipo de iniciativa reforça o compromisso da Santa Casa com a humanização, indo além do cuidado clínico para também oferecer acolhimento emocional e preservar a dignidade de quem está em tratamento.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, ressaltou o valor dessas ações: “Ver nossa equipe se mobilizando, com a colaboração de voluntários, mostra que o cuidado vai além do atendimento técnico. Cada gesto reforça nosso compromisso com a dignidade, a autoestima e o bem-estar de quem está sob nossos cuidados.”

