Quinta-feira começou com chuva em alguns bairros de São Carlos; confira a previsão do tempo

Frente fria desloca-se pelo estado de São Paulo, deixando o Tempo instável com muita nebulosidade e com chuvas isoladas, principalmente na faixa leste onde serão um pouco mais intensas. No final da tarde, a nebulosidade diminui a partir do sul e oeste do estado devido à entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal. Temperaturas em declínio.

Sexta-feira (15/09), Sábado (16/09) e Domingo (17/09)

Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, Tempo estável sem previsão de chuva, exceto na faixa leste que permanece com muitas nuvens e com chuvas fracas e isoladas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Durante o final de semana o Tempo permanece estável, com poucas nuvens em todo estado. Temperaturas em elevação.

IPMET

Quinta-feira (14/09)