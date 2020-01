Sexta-feira (31/01) a Domingo (02/02)



Devido a aproximação de uma nova frente fria, que deslocará pelo oceano Atlântico, chegando no litoral do estado na sexta-feira, chuvas e trovoadas isoladas são previstas. No final de semana, esse sistema continuará estacionário, próximo ao litoral paulista. Como consequência, o Tempo se manterá instável, com céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas isoladas, principalmente entre a tarde e noite. Temperaturas em leve declínio.