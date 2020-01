Quinta Cavalgada Solidária promete ser a maior já realizada

Crédito: Divulgação

Organizadora do evento, que conta com suporte da Prefeitura Municipal de São Carlos e 160 apoiadores, a Comissão Paixão Sertaneja esteve reunida na noite de terça-feira, 7, para acertar os detalhes do evento, que terá sua renda revertida para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que atende aproximadamente 1.500 pessoas e familiares de vítimas acometidas pela doença.

“Em breve acertaremos os detalhes na Prefeitura e daremos início a reta final de organização. Temos confirmadas mais de 20 comitivas da região e várias atrações inéditas. Pela movimentação, o evento promete superar os anteriores em números”, afirmou o grupo.

A cavalgada que acontece no dia 9 de fevereiro, sairá pontualmente às 11h do terreno ao lado do Centro de Especialidades (Ceme) na Avenida Getúlio Vargas e passará pela Avenida São Carlos, Avenida Trabalhador São-carlense e Avenida Miguel Petroni, finalizando o trajeto no campo de futebol Chico Preto, no Jardim Santa Felícia, onde ocorrerá atrações sertanejas, praça de alimentação e almoço com paella caipira no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, anexo ao campo.

O Departamento de Controle e Defesa Animal é parceiro da Comissão Paixão Sertaneja na logística e fiscalização dos animais.

