Quina de São João tem 13 ganhadores; bolão de São Carlos acerta a quadra e leva R$ 24,9 mil

Quina de São João - Crédito: divulgação

O sorteio da Quina de São João 2025, realizado neste sábado (29), consagrou 13 apostas vencedoras do prêmio principal, cada uma faturando exatos R$ 19.249.775,58. Os ganhadores estão distribuídos por diversos estados do país, com apostas simples e bolões feitas tanto em canais físicos quanto multicanais.

Entre as cidades premiadas estão Cariacica (ES), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Uberaba (MG), Dourados (MS), Nova Mutum (MT), João Pessoa (PB), Glória do Goitá (PE), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Botucatu (SP), Penápolis (SP) e São Paulo (SP).

Já em São Carlos, uma aposta coletiva feita na Lotérica Loto Expressa, localizada no município, acertou quatro números (a quadra). O bolão tinha 15 cotas e foi premiado com R$ 24.918,45, valor que será dividido entre os participantes.

