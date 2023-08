Queimadas se espalham por São Carlos e prejudicam a qualidade do ar

Queimada na região da fábrica da Tapetes São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

O Corpo de Bombeiros atendeu nesta quarta-feira (23) a ocorrências de queimadas em vários pontos de São Carlos.

No final da avenida Capitão Luís Brandão, no São Carlos 8 as chamas se propagaram rapidamente devido ao tempo seco e a fumaça atingiu as residências, piorando a qualidade do ar.

Na Vila Elizabeth, perto da fábrica da Tapetes São Carlos, o fogo também atingiu um terreno, provocando muita fumaça.

Mais cedo, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alaerta para a possibilidade de incêndios em todo o estado nos próximos cinco dias. A previsão para esta quarta-feira (23) e quinta-feira (24) é que algumas regiões, principalmente no oeste e noroeste paulista, atinjam o nível máximo de alerta, considerado de emergência.

Cuidados e orientações com o tempo seco

A Defesa Civil estadual pede atenção redobrada e alguns cuidados neste período, inclusive com incêndios florestais. Entre as orientações, estão não colocar fogo em áreas de vegetação seca e não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovias. Lembrando que de causar incêndios de grande proporção é crime ambiental. A recomendação é para que todos se hidratem, bebam bastante água e se protejam do sol. Também é importante evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais críticos do dia e usar soro nos olhos e nariz.

