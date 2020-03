Leitor registra queimada no Planalto Verde - Crédito: Whatsapp SCA

Com a falta de chuvas nos últimos dias aumentou a quantidade de queimadas em São Carlos. Leitores enviaram via Whatsapp do SCA imagens de incêndios em vegetação no bairro Planalto Verde e Vila Morumbi.

Com a chegada do outono e consequentemente o clima mais seco, as queimadas se tornam mais frequentes trazendo transtornos para população.

Queimada na Vila Morumbi (foto Whatsapp/SCA)

