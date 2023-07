SIGA O SCA NO

Queimadas em terrenos causam preocupação em moradores em São Carlos -

O clima seco, devido à estiagem, aliado a atos de pessoas que ateiam fogo em mato seco em terrenos baldios tem causado preocupação em moradores e, como consequência, alguns deles passam mal e buscam por atendimento médico.

Um dos casos chegou até o São Carlos Agora. Uma moradora na rua Dr. Procópio Toledo Malta, na região do numeral 1140, na esquina da praça dos Coqueiros, no Jardim Santa Felícia, entrou em contato na manhã desta quarta-feira, 12, para relatar os momentos de pânico que passou no início desta semana na região onde reside.

Segundo informou, ela mora ao lado de um terreno no bairro, e funcionários municipais cortaram o mato que passava de um metro e meio de altura há aproximadamente duas semanas.

Porém, na segunda-feira, 10, ela disse que um desconhecido e ateou fogo e as chamas tomaram conta de todo o terreno.

“As labaredas passavam do meu muro e estavam encostadas nele, quase pegando na minha cerca elétrica. Tive que tirar o carro da garagem e minha filha mais nova tem pavor de fogo e entrou em pânico. Tive que ficar fora de casa, inalei muita fumaça e fui parar no hospital. Passei muito mal”, relatou.

PERIGO DA FUMAÇA ORIUNDA DO MATO

A inalação de fumaça pode causar problemas de várias maneiras: Sufocando o corpo com monóxido de carbono. Envenenando o corpo com substâncias químicas tóxicas. Danificando a traqueia, as passagens respiratórias e/ou os pulmões devido à presença de substâncias químicas tóxicas.

